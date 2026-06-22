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¿Qué selecciones ya están clasificadas a 16avos de final del Mundial 2026?

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se jugarán entre el 28 de junio hasta el viernes 3 de julio

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 20:30
¿Qué selecciones ya están clasificadas a 16avos de final del Mundial 2026?

El Mundial 2026 entrará en la última jornada de la fase de grupos.

Foto: Cortesía FIFA

EE UU.- Los partidos de la jornada dos en el Mundial 2026 concluirán este 23 de junio y el listado de clasificados a dieciseisavos de final podría aumentar a ocho.

Hasta este 22 de junio son seis los calificados a la siguiente ronda, selecciones que han registrado dos triunfos en sus dos juegos.

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La seis representaciones ya clasificadas a dieciseisavos de final son México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Noruega y Argentina.

Este martes se podrían sumar Inglaterra si vence a Ghana y Colombia si derrota a la República Democrática del Congo.

A las puertas de la siguiente ronda se encuentran combinados como Corea del Sur, Canadá, Suiza, Brasil, Marruecos, Países Bajos, Japón, España y otros más que alternaría entre los segundos lugares y mejores terceros.

Los dieciseisavos del Mundial 2026 iniciarán el domingo 28 de junio hasta el viernes 3 de julio, dando paso a los octavos de final a partir del sábado 4 de julio.

Los cuartos de final serán del 9 de julio al 11 de ese mes; semifinales el 14 y 15 mientras la final el 19 de julio.

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Selecciones clasificadas a 16avos de final hasta este 22 de junio

- México (grupo A)

- Estados Unidos (grupo D)

- Alemania (grupo E)

- Francia (grupo I)

- Noruega (grupo I)

- Argentina (grupo J)

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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