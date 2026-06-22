¿Qué selecciones ya están clasificadas a 16avos de final del Mundial 2026?

Hasta este 22 de junio son seis los calificados a la siguiente ronda , selecciones que han registrado dos triunfos en sus dos juegos.

EE UU.- Los partidos de la jornada dos en el Mundial 2026 concluirán este 23 de junio y el listado de clasificados a dieciseisavos de final podría aumentar a ocho .

La seis representaciones ya clasificadas a dieciseisavos de final son México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Noruega y Argentina.

Este martes se podrían sumar Inglaterra si vence a Ghana y Colombia si derrota a la República Democrática del Congo.

A las puertas de la siguiente ronda se encuentran combinados como Corea del Sur, Canadá, Suiza, Brasil, Marruecos, Países Bajos, Japón, España y otros más que alternaría entre los segundos lugares y mejores terceros.

Los dieciseisavos del Mundial 2026 iniciarán el domingo 28 de junio hasta el viernes 3 de julio, dando paso a los octavos de final a partir del sábado 4 de julio.

Los cuartos de final serán del 9 de julio al 11 de ese mes; semifinales el 14 y 15 mientras la final el 19 de julio.