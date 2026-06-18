  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Así fue la impactante lesión que jugador de Qatar le causó a Koné de Canadá en el Mundial

El volante Ishmael Koné de Canadá no podía creer cómo había quedado tras la falta de Assin Madibo

  • Actualizado: 18 de junio de 2026 a las 17:14
Así fue la impactante lesión que jugador de Qatar le causó a Koné de Canadá en el Mundial
1 de 10

Ishmael Koné, volante de Canadá, recibió una dura falta que terminó como la lesión más fea que se ha dado hasta el momento en el Mundial 2026. Nadie en el estadio lo podía creer y así terminó el futbolista que causó la falta.

 Fotos: Cortesía redes
Así fue la impactante lesión que jugador de Qatar le causó a Koné de Canadá en el Mundial
2 de 10

El juego estaba 3-0 para Canadá cuando Assin Madibo entró con demasiada fuerza ante el volante Ishmael Koné. Esta fue la reacción del canadiense.

Foto: Captura de pantalla
Así fue la impactante lesión que jugador de Qatar le causó a Koné de Canadá en el Mundial
3 de 10

De inmediato el futbolista Assin Madibo se llevó las manos a la cabeza, sabiendo el tremendo error que había cometido.

Foto: Captura de pantalla
Así fue la impactante lesión que jugador de Qatar le causó a Koné de Canadá en el Mundial
4 de 10

Las imágenes son impactantes y el mismo jugador no podía creer lo que le había sucedido ya que se queda fuera del Mundial.

Foto: Captura de pantalla
Así fue la impactante lesión que jugador de Qatar le causó a Koné de Canadá en el Mundial
5 de 10

Luego de la falta los compañeros de Ishmael Koné hicieron un círculo para que las cámaras no lograran captar la gravedad de la lesión.

Foto: Captura de pantalla
Así fue la impactante lesión que jugador de Qatar le causó a Koné de Canadá en el Mundial
6 de 10

Momento en el que el plantel canadiense rodea a su compañero. Esto se hace para que no se tomen fotos de la lesión protegiendo al futbolista.

Foto: Captura de pantalla
Así fue la impactante lesión que jugador de Qatar le causó a Koné de Canadá en el Mundial
7 de 10

Uno de los anotadores en el 6-0, Nathan Saliba, tomó la camisa de Koné en muestra de solidaridad.

Foto: Cortesía redes
Así fue la impactante lesión que jugador de Qatar le causó a Koné de Canadá en el Mundial
8 de 10

El futbolista fue sacado entre aplausos de los canadienses y agradeció por el apoyo brindando.

Foto: Cortesía redes
Así fue la impactante lesión que jugador de Qatar le causó a Koné de Canadá en el Mundial
9 de 10

Todos se llevaron las manos a la cabeza por la tremenda lesión que recibió Ishmael Koné, quien milita en el Sassuolo de Italia.

Foto: Cortesía redes
Así fue la impactante lesión que jugador de Qatar le causó a Koné de Canadá en el Mundial
10 de 10

Esta lesión saca del Mundial al volante, quien estará fuera por varios meses.

Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos