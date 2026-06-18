Así fue la impactante lesión que jugador de Qatar le causó a Koné de Canadá en el Mundial

Ishmael Koné, volante de Canadá, recibió una dura falta que terminó como la lesión más fea que se ha dado hasta el momento en el Mundial 2026. Nadie en el estadio lo podía creer y así terminó el futbolista que causó la falta.
El juego estaba 3-0 para Canadá cuando Assin Madibo entró con demasiada fuerza ante el volante Ishmael Koné. Esta fue la reacción del canadiense.
De inmediato el futbolista Assin Madibo se llevó las manos a la cabeza, sabiendo el tremendo error que había cometido.
Las imágenes son impactantes y el mismo jugador no podía creer lo que le había sucedido ya que se queda fuera del Mundial.
Luego de la falta los compañeros de Ishmael Koné hicieron un círculo para que las cámaras no lograran captar la gravedad de la lesión.
Momento en el que el plantel canadiense rodea a su compañero. Esto se hace para que no se tomen fotos de la lesión protegiendo al futbolista.
Uno de los anotadores en el 6-0, Nathan Saliba, tomó la camisa de Koné en muestra de solidaridad.
El futbolista fue sacado entre aplausos de los canadienses y agradeció por el apoyo brindando.
Todos se llevaron las manos a la cabeza por la tremenda lesión que recibió Ishmael Koné, quien milita en el Sassuolo de Italia.
Esta lesión saca del Mundial al volante, quien estará fuera por varios meses.