Hijo de exjugador de Olimpia disputa el Mundial y hasta ya marcó en la Copa del Mundo

El Mundial 2026 te entrega diversas historias y pese a que Honduras no clasificó a la Copa del Mundo, hay algunas historias vinculadas con el país. Una de ellas es la de un exjugador del conjunto merengue que tiene a su hijo disputando el Mundial y vástago hasta ya marcó en el certamen.
Se trata de un jugador que está disputando el Mundial con la Selección de Uruguay, combinado que empató sus primeros dos juegos 1-1 vs Arabia y 2-2 vs Cabo Verde.
El exjugador de Olimpia es Osvaldo Canobbio, quien pasó por las filas del Olimpia de la Liga Nacional de Honduras en el 2007.
Osvaldo Canobbio llegó en 2007 y tras jugar en la primera división de Argentina y Uruguay, en Olimpia fue más pena que gloria.
Osvaldo Canobbio pasó por equipos como River Plate, Nacional, Cerro Largo, Newell's Old Boys, Talleres, Huracán, Liverpool, entre otros.
Su hijo es Agustín Canobbio, volante de 27 años que milita en el Fluminense de Brasil. Él ha tenido participación en los primeros dos juegos del Mundial.
De hecho, Canobbio marcó uno de los goles en el juego donde Uruguay empató 2-2 ante Cabo Verde.
Canobbio viste la camiseta 14 de la Selección de Uruguay que, hasta el momento, ha decepcionado con sus resultados en la Copa del Mundo.
Agustín Canobbio nació en Uruguay, mientras su padre vivió en Honduras su nacimiento se dio en territorio charrúa.
El gol de Agustín Canobbio, hijo del exjugador de Olimpia, Osvaldo Canobbio, llegó al finalizar el primer tiempo ante Cabo Verde. Ya en el 61 le empataron a los uruguayos.