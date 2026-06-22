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Hijo de exjugador de Olimpia disputa el Mundial y hasta ya marcó en la Copa del Mundo

El exjugador de Olimpia tuvo un paso fugaz por Honduras, hoy su hijo disputa el Mundial 2026

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 18:00
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El Mundial 2026 te entrega diversas historias y pese a que Honduras no clasificó a la Copa del Mundo, hay algunas historias vinculadas con el país. Una de ellas es la de un exjugador del conjunto merengue que tiene a su hijo disputando el Mundial y vástago hasta ya marcó en el certamen.

 Foto: El Heraldo
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Se trata de un jugador que está disputando el Mundial con la Selección de Uruguay, combinado que empató sus primeros dos juegos 1-1 vs Arabia y 2-2 vs Cabo Verde.

Foto: Cortesía rededs Federación de Uruguay
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El exjugador de Olimpia es Osvaldo Canobbio, quien pasó por las filas del Olimpia de la Liga Nacional de Honduras en el 2007.

Foto: Archivo El Heraldo
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Osvaldo Canobbio llegó en 2007 y tras jugar en la primera división de Argentina y Uruguay, en Olimpia fue más pena que gloria.

 Foto: Archivo El Heraldo
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Osvaldo Canobbio pasó por equipos como River Plate, Nacional, Cerro Largo, Newell's Old Boys, Talleres, Huracán, Liverpool, entre otros.

 Foto: Archivo El Heraldo
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Su hijo es Agustín Canobbio, volante de 27 años que milita en el Fluminense de Brasil. Él ha tenido participación en los primeros dos juegos del Mundial.

Foto: EFE
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De hecho, Canobbio marcó uno de los goles en el juego donde Uruguay empató 2-2 ante Cabo Verde.

Foto: EFE
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Canobbio viste la camiseta 14 de la Selección de Uruguay que, hasta el momento, ha decepcionado con sus resultados en la Copa del Mundo.

Foto: EFE
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Agustín Canobbio nació en Uruguay, mientras su padre vivió en Honduras su nacimiento se dio en territorio charrúa.

Foto: EFE
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El gol de Agustín Canobbio, hijo del exjugador de Olimpia, Osvaldo Canobbio, llegó al finalizar el primer tiempo ante Cabo Verde. Ya en el 61 le empataron a los uruguayos.

Foto: Cortesía rededs Federación de Uruguay
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