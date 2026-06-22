Expulsan del Mundial 2026 a periodista que criticó a árbitro centroamericano y la FIFA

En ese partido, el paraguayo Miguel Almirón se convirtió en el primer jugador expulsado por cubrirse la boca mientras se dirigía a un rival -una medida que FIFA instauró después de la polémica de presunto racismo entre el argentino Gianluca Prestianni y el brasileño Vinicius Junior-, lo que generó airadas críticas de Vera al juez y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.