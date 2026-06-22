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Expulsan del Mundial 2026 a periodista que criticó a árbitro centroamericano y la FIFA

El periodista dijo sentirse arrepentido de lo sucedido y pidió una disculpa por todo lo que dijo

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 19:25
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Una polémica se dio durante el Mundial 2026 luego que la FIFA expulsara de la Copa del Mundo a un periodista que criticó a un árbitro de Centroamérica. ¿De quién se trata y qué fue lo que sucedió?

Foto: Cortesía redes Jorge Vera
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La FIFA revocó la credencial a un periodista de Paraguay que cubría la Copa del Mundo 2026 para un grupo de medios del país suramericano, después de que el comunicador hiciera "repetidos ataques personales y comentarios despectivos" contra el árbitro salvadoreño Iván Barton, así como otros oficiales del organismo rector del fútbol.

 Foto: EFE
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La sanción desembocó tras los comentarios que hizo el periodista, Jorge 'Chipi' Vera, sobre la actuación de Barton en el duelo entre Paraguay y Turquía por la segunda fecha del grupo D de la competición, que ganaron los suramericanos por 0-1 con un gol del mediocampista Matías Galarza.

 Foto: Cortesía redes Jorge Vera
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En ese partido, el paraguayo Miguel Almirón se convirtió en el primer jugador expulsado por cubrirse la boca mientras se dirigía a un rival -una medida que FIFA instauró después de la polémica de presunto racismo entre el argentino Gianluca Prestianni y el brasileño Vinicius Junior-, lo que generó airadas críticas de Vera al juez y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

 Foto: EFE
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Como consecuencia de la sanción, el comunicador no podrá hacer ningún tipo de cobertura relacionada con el Mundial en las plataformas del grupo de medios.

 Foto: Cortesía redes Jorge Vera
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También le fue negada su presencia en los estadios de la Copa del Mundo 2026 como periodista, aunque no aclaró si la decisión le prohíbe ingresar a los recintos deportivos como un aficionado. Todo por lo dijo en contra de Barton y la FIFA.

Foto: EFE
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"Creemos que la cancelación definitiva de una credencial durante toda la disputa del torneo constituye una sanción extrema y manifiestamente desproporcionada para una falta primaria que fue reconocida de inmediato", respondió este lunes en un comunicado el grupo de medios paraguayo ABC.

 Foto: Cortesía redes Jorge Vera
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Vera, uno de los periodistas deportivos más reconocidos de Paraguay, reconoció que sus dichos constituyeron un exabrupto y ofreció disculpas a la FIFA, a sus compañeros y a su familia.

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"Lo que dije estuvo mal y me corresponde asumirlo", dijo en un video que posteó en sus redes sociales y en el que aparece visiblemente afectado por la medida. "No fui un buen ejemplo durante esos segundos", agregó.

 Foto: Cortesía redes Jorge Vera
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El periodista apareció en sus redes sociales mostrando una disculpa por lo sucedido. Entre lo que dijo Jorge 'Chipi' Vera y que generó la sanción estuvo decirle a Iván Barton: "Ladrón, Barton ladrón", "FIFA, ladrones", "Infantino, sos el responsable... Te debería de dar vergüenza", entre otras cosas.

 Foto: EFE
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