Cámaras de seguridad captan a empleados de bodega antes de colapsar cerro

Todo ocurrió a las 7 de la mañana, hora de entrada de los empleados, cuando cada uno de ellos iniciaba sus labores cotidianas, sin saber que tan solo minutos después el cerro colapsaría y quedarían soterrados. Aquí los detalles:
El video que circula en redes sociales marca las 7:03 de la mañana, donde se logra observar a Claudia Varela, de 46 años, quien era una de las encargadas de limpieza.
El video muestra que Claudia se encuentra en el pasillo de la entrada del local y luego sube las gradas hacia la segunda planta.
Antes de eso, llegó Karen Girón, quien entraba a trabajar a las 6:00 de la mañana, según dio a conocer su esposo ayer martes, mientras el Cuerpo de Bomberos sofocaba las llamas provocadas tras la caída del cerro.
Karen fue la persona que le abrió la puerta a Félix Núñez, quien era colaborador del área administrativa de la empresa. Fue la segunda persona encontrada sin vida.
El video muestra a Félix entrando al local con su mochila para iniciar su jornada de trabajo.
Acompañado de Karen, Félix subió a la segunda planta, donde se encontraba su oficina, según se muestra en otras grabaciones.
Como si fuese un martes normal, pues eran los únicos días que él llegaba a trabajar, Félix empezó a sacar los documentos de los casilleros y a subirlos a la oficina.
Otros videos muestran a Félix a las 7:20 am trabajando con normalidad en la oficina, sin imaginar que al menos 10 minutos después quedaría soterrado, luego de que las bodegas en las que se encontraba se incendiaran tras el colapso de un cerro.
Los últimos momentos de estas tres víctimas quedaron grabados por cámaras de la empresa, donde hasta el momento solo dos cuerpos han sido rescatados, mientras elementos del Cuerpo de Bomberos siguen buscando el cuerpo de Karen Girón.