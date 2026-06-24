Said Martínez es nombrado por tercer partido en el Mundial 2026; ¡Estará en duelo crucial !

San Pedro Sula, Honduras.- La actividad en la Copa del Mundo de United 2026 continúa su participación con mayor intensidad tras la seguidilla de partidos en la recta final de la fase de grupos.

Luego de su participación en el partido Inglaterra vs Ghana, el árbitro hondureño Said Martínez recibe una nueva designación de parte de las autoridades de la FIFA.

El silbante catracho ha sido designado como uno de los integrantes para el duelo entre Portugal y Colombia, un partido que definirá el liderato del Grupo K, donde los cafeteros está en cima.

Las autoridades de la FIFA ya han dado a conocer los árbitros que dirigirán el duelo de la Portugal de Cristiano Ronaldo y la Colombia de Luis Diaz, uno de los duelo con mayor venta de boletos en la copa.

La responsabilidad ha recaído que el árbitro central que será el australiano Alireza Faghani y los asistentes George Lakrindis y Andrew Lindsay.

A diferencia de los otros dos compromisos, el hondureño Héctor Said Martínez Sorto fue nombrado como cuatro árbitro y Walter Enrique López Ramos como asistente reserva.

SAID NUEVAMENTE ANTE CRISTIANO

Cabe recordar que el árbitro hondureño Said Martínez volverá a estar frente a frente con Cristiano Ronaldo, la estrella de la selección de Portugal.

El silbante catracho le dirigió a la estrella portuguesa en un partido de Liga de Arabia y ahora estará de cuarto oficial en este duelo entre Portugal y Colombia.

Pese a que las posibilidades son mínimas, Said Martínez se mantiene en espera de una hipotética lesión del árbitro central y así dirigir ese compromiso.