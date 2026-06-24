Reclusos son acusados de violar a otro compañero en Centro Penal de Olanchito

Yoro, Honduras.- Un juez de los Tribunales de esta ciudad, dictó la detención judicial en contra de Franklin Adai Moreira Arita y Erick Noé Cárcamo Pineda. Ambos son señalados por un delito de violación perpetrado al interior del Centro Penal de Olanchito, departamento de Yoro.
El Ministerio Público formalizó el requerimiento fiscal contra Moreira Arita en calidad de autor y contra Cárcamo Pineda como cómplice. Tras evaluar las pruebas presentadas, el juez dictó la medida cautelar de detención judicial para ambos y programó la audiencia inicial para este jueves 25 de junio de 2026 a las 9:00 a.m.
"No sabemos cuál es la situación judicial de los dos acusados, solo se sabe que se les presentaron requerimiento fiscal por este nuevo delito", dijo Selvin Fernández,portavoz de la Fiscalía.
Cabe recordar que el delito de violación conlleva penas de 10 a 15 años de reclusión para el autor, mientras que la sanción para el cómplice puede reducirse entre un tercio y dos tercios, dependiendo de lo que determine el juzgado.
La Fiscalía tiene las pruebas periciales y testificales para ser presentadas durante la audiencia inicial.
"El Ministerio Público pedirá la prisión preventiva en este caso", puntualizó Fernández.