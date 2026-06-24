Reclusos son acusados de violar a otro compañero en Centro Penal de Olanchito

Yoro, Honduras.- Un juez de los Tribunales de esta ciudad, dictó la detención judicial en contra de Franklin Adai Moreira Arita y Erick Noé Cárcamo Pineda. Ambos son señalados por un delito de violación perpetrado al interior del Centro Penal de Olanchito, departamento de Yoro.​

El Ministerio Público formalizó el requerimiento fiscal contra Moreira Arita en calidad de autor y contra Cárcamo Pineda como cómplice. Tras evaluar las pruebas presentadas, el juez dictó la medida cautelar de detención judicial para ambos y programó la audiencia inicial para este jueves 25 de junio de 2026 a las 9:00 a.m.

"No sabemos cuál es la situación judicial de los dos acusados, solo se sabe que se les presentaron requerimiento fiscal por este nuevo delito", dijo Selvin Fernández,portavoz de la Fiscalía. ​