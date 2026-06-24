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Reclusos son acusados de violar a otro compañero en Centro Penal de Olanchito

La Fiscalía presentó requerimiento fiscal en contra de dos privados de libertad del Centro Penal de Olanchito, Yoro, por el delito de violación a otro compañero de celda

  • Actualizado: 24 de junio de 2026 a las 15:25
Reclusos son acusados de violar a otro compañero en Centro Penal de Olanchito

La Fiscalía tiene las pruebas periciales y testificales para ser presentadas durante la audiencia inicial.

 Foto: Policía Nacional.

Yoro, Honduras.- Un juez de los Tribunales de esta ciudad, dictó la detención judicial en contra de Franklin Adai Moreira Arita y Erick Noé Cárcamo Pineda. Ambos son señalados por un delito de violación perpetrado al interior del Centro Penal de Olanchito, departamento de Yoro.​

El Ministerio Público formalizó el requerimiento fiscal contra Moreira Arita en calidad de autor y contra Cárcamo Pineda como cómplice. Tras evaluar las pruebas presentadas, el juez dictó la medida cautelar de detención judicial para ambos y programó la audiencia inicial para este jueves 25 de junio de 2026 a las 9:00 a.m.

"No sabemos cuál es la situación judicial de los dos acusados, solo se sabe que se les presentaron requerimiento fiscal por este nuevo delito", dijo Selvin Fernández,portavoz de la Fiscalía. ​

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Cabe recordar que el delito de violación conlleva penas de 10 a 15 años de reclusión para el autor, mientras que la sanción para el cómplice puede reducirse entre un tercio y dos tercios, dependiendo de lo que determine el juzgado.

La Fiscalía tiene las pruebas periciales y testificales para ser presentadas durante la audiencia inicial.

"El Ministerio Público pedirá la prisión preventiva en este caso", puntualizó Fernández.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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