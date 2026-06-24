La raptaron y quemaron su cuerpo: caso de Yorleni Alas, asesinada en Puerto Cortés

Luego de semanas de incertidumbre, la familia de Yorleni Alas podrá darle sepultura a sus restos mortales, tras los resultados de las pruebas de ADN del Centro de Ciencias Forenses y Medicina Legal de San Pedro Sula, que confirman su identidad. Así fue su crimen.
Aunque este 24 de junio finalmente se confirmó que la osamenta encontrada desde el 13 de mayo era de Yorleni Alas, familiares ahora piden que se haga justicia por su crimen.
Todo ocurrió el pasado 4 de mayo, cuando Yorleni y su hermana salieron de su trabajo en una zona de la playa municipal de El Porvenir en horas de a madrugada.
Debido a la hora, ambas, preocupadas, aceptaron la ayuda de un hombre que las llevaría a sus casas, una por una, por 150 lempiras. La hermana de Yorleni fue la primera en irse.
Sin embargo, cuando regresaron por ella, el hombre se habría desviado y la llevó hasta otro lugar, donde le dieron muerte y quemaron su cuerpo, según la información y las imágenes que se muestran en el lugar.
El hallazgo de los restos se produjo el 13 de mayo en un solar baldío cubierto de maleza en la colonia 1 de Mayo, en el sector de Nuevos Horizontes, Puerto Cortés, donde inicialmente no fue posible determinar a quién pertenecían, pero gracias a unas pulseras se logró manejar de manera preliminar que eran de Yorleni.
La confirmación oficial se realizó luego de análisis de ADN practicados a la osamenta localizada en la zona, que permitió establecer científicamente la identidad de la víctima.
Aunque los familiares de Yorleni mantuvieron la esperanza de encontrarla con vida, estaban a la espera de los resultados y, a su vez, pedían justicia para capturar al responsable.
Las autoridades aclararon que era necesario esperar los resultados de laboratorio, por lo que los restos fueron trasladados al Centro de Medicina Legal en San Pedro Sula para su análisis correspondiente.
El cuerpo de la joven ya fue entregado a sus familiares, quienes durante semanas exigieron respuestas y justicia por lo ocurrido. Su padre expresó que, aunque la confirmación era dolorosa, ahora esperan que el caso no quede impune.