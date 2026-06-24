Envían a prisión a conductor de grúa por accidente que dejó siete policías muertos en El Rodeo

Tegucigalpa, Honduras.-Un juez penal dictó auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva contra el conductor de la grúa involucrada en el accidente de tránsito registrado el pasado 17 de junio, hecho en el que murieron siete agentes de la Policía Nacional y otras personas resultaron lesionadas.

Al imputado se le supone responsable de los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, daños imprudentes y conducción temeraria, de acuerdo con la resolución judicial.

Según las autoridades, las diligencias investigativas, apoyadas en análisis técnicos y periciales, permitieron establecer indicios suficientes sobre la participación y responsabilidad del conductor en la ocurrencia del siniestro vial.