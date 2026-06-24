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Envían a prisión a conductor de grúa por accidente que dejó siete policías muertos en El Rodeo

El conductor es señalado por los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, daños imprudentes y conducción temeraria, de acuerdo con la resolución judicial

  • Actualizado: 24 de junio de 2026 a las 09:40
Envían a prisión a conductor de grúa por accidente que dejó siete policías muertos en El Rodeo

El conductor permanecerá en prisión preventiva mientras continúa el desarrollo del proceso penal y la evacuación de las pruebas correspondientes.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.-Un juez penal dictó auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva contra el conductor de la grúa involucrada en el accidente de tránsito registrado el pasado 17 de junio, hecho en el que murieron siete agentes de la Policía Nacional y otras personas resultaron lesionadas.

Al imputado se le supone responsable de los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, daños imprudentes y conducción temeraria, de acuerdo con la resolución judicial.

Según las autoridades, las diligencias investigativas, apoyadas en análisis técnicos y periciales, permitieron establecer indicios suficientes sobre la participación y responsabilidad del conductor en la ocurrencia del siniestro vial.

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El accidente, además de las víctimas mortales y los heridos, ocasionó cuantiosos daños materiales, entre ellos la pérdida total del autobús asignado a la Policía Nacional, detalló la investigación.

Con la resolución de formal procesamiento, el conductor permanecerá en prisión preventiva mientras continúa el desarrollo del proceso penal y la evacuación de las pruebas correspondientes.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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