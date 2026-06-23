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La colorida previa de Colombia ante RD Congo por la clasificación anticipada

Los cafeteros llegan motivados tras vencer 3-1 a Uzbekistán, mientras los Leopardos sorprendieron al empatar con Portugal. El duelo promete intensidad entre dos selecciones que comenzaron con buen pie en el Grupo K.

  • Actualizado: 23 de junio de 2026 a las 18:56
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Aficionados colombianos y congoleses tiñen de amarillo, rojo y azul, las inmediaciones del Estadio Akron horas antes del duelo en el estadio Akron, en Guadalajara, México.

 Fotos: EFE.
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Banderas, camisetas y cánticos protagonizan la colorida previa de los seguidores cafeteros en Guadalajara.
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La alegría sudamericana se hace sentir en México con miles de hinchas colombianos alentando a su selección.
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Seguidores congoleses muestran con orgullo los colores de los Leopardos antes de un partido clave del Mundial.
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El ambiente festivo se apodera de los alrededores del Estadio Akron en la antesala del Colombia vs Congo.
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Familias, amigos y aficionados disfrutan de una jornada llena de fútbol y color previo al encuentro mundialista.
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Los seguidores colombianos confían en una nueva victoria que acerque a la Tricolor a la siguiente fase del torneo.
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Tambores, bailes y cánticos animan la previa de un partido que promete emociones en Guadalajara.
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La pasión del fútbol une a aficionados de distintos países en una vibrante fiesta deportiva en territorio mexicano.
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Hinchas de Colombia y República Democrática del Congo conviven en un ambiente de respeto y entusiasmo antes del silbatazo inicial.
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El Estadio Akron comienza a llenarse de color mientras los aficionados esperan el inicio del esperado compromiso del Grupo K.
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La marea amarilla colombiana domina las gradas y accesos del estadio en una previa cargada de ilusión y optimismo.
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