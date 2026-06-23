La colorida previa de Colombia ante RD Congo por la clasificación anticipada

Aficionados colombianos y congoleses tiñen de amarillo, rojo y azul, las inmediaciones del Estadio Akron horas antes del duelo en el estadio Akron, en Guadalajara, México.
Banderas, camisetas y cánticos protagonizan la colorida previa de los seguidores cafeteros en Guadalajara.
La alegría sudamericana se hace sentir en México con miles de hinchas colombianos alentando a su selección.
Seguidores congoleses muestran con orgullo los colores de los Leopardos antes de un partido clave del Mundial.
El ambiente festivo se apodera de los alrededores del Estadio Akron en la antesala del Colombia vs Congo.
Familias, amigos y aficionados disfrutan de una jornada llena de fútbol y color previo al encuentro mundialista.
Los seguidores colombianos confían en una nueva victoria que acerque a la Tricolor a la siguiente fase del torneo.
Tambores, bailes y cánticos animan la previa de un partido que promete emociones en Guadalajara.
La pasión del fútbol une a aficionados de distintos países en una vibrante fiesta deportiva en territorio mexicano.
Hinchas de Colombia y República Democrática del Congo conviven en un ambiente de respeto y entusiasmo antes del silbatazo inicial.
El Estadio Akron comienza a llenarse de color mientras los aficionados esperan el inicio del esperado compromiso del Grupo K.
La marea amarilla colombiana domina las gradas y accesos del estadio en una previa cargada de ilusión y optimismo.