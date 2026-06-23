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Donald Trump entregará el trofeo del Mundial junto a Gianni Infantino en la final

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció este martes que el mandatario estadounidense, Donald Trump, asistirá a la final del Mundial 2026 y participará junto a él en la entrega del trofeo al equipo ganador

  • Actualizado: 23 de junio de 2026 a las 15:13
Donald Trump entregará el trofeo del Mundial junto a Gianni Infantino en la final

Donald Trump acompañará a Infantino en la coronación del campeón del Mundial 2026

 Foto: EFE

Nueva York, Estados Unidos .- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá a la final del Mundial de fútbol del próximo 19 de julio en el estadio Nueva York/Nueva Jersey (Metlife) y participará en la entrega del trofeo al equipo campeón junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El propio Infantino confirmó este martes la presencia de Trump en la final durante una entrevista en el programa 'Fox & Friends', en la que aseguró que ambos compartirán palco durante el partido.

"Estaremos juntos con el presidente, disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto, juntos", afirmó el dirigente.

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Aunque Trump todavía no ha acudido a ningún encuentro del torneo, organizado de forma conjunta por Estados Unidos, Canadá y México, sí estuvo presente el año pasado en la final del Mundial de Clubes, que también se disputó en el MetLife.

En aquella ocasión, el mandatario entregó el trofeo al Chelsea tras la victoria del conjunto inglés sobre el París Saint-Germain. Entonces, Trump fue abucheado por parte de algunos aficionados y se quedó junto a los futbolistas mientras levantaban el trofeo y celebraban, para sorpresa de los integrantes del equipo londinense.

La relación entre Trump e Infantino se ha estrechado en los últimos años: el presidente de la FIFA ha visitado en varias ocasiones la Casa Blanca, y ha definido al mandatario estadounidense como un "amigo cercano".

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El pasado diciembre, durante el sorteo del Mundial celebrado en Washington, Infantino entregó a Trump el llamado Premio de la Paz de la FIFA, un reconocimiento que la organización justificó por sus "esfuerzos diplomáticos para favorecer acuerdos de alto el fuego en distintos conflictos internacionales".

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Redacción web
Agencia EFE

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