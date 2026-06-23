Donald Trump entregará el trofeo del Mundial junto a Gianni Infantino en la final

Nueva York, Estados Unidos .- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá a la final del Mundial de fútbol del próximo 19 de julio en el estadio Nueva York/Nueva Jersey (Metlife) y participará en la entrega del trofeo al equipo campeón junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El propio Infantino confirmó este martes la presencia de Trump en la final durante una entrevista en el programa 'Fox & Friends', en la que aseguró que ambos compartirán palco durante el partido.

"Estaremos juntos con el presidente, disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto, juntos", afirmó el dirigente.