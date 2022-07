Miembros de partidos políticos podrán auto postularse para la Corte Suprema de Justicia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los miembros de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional, aceptaron este sábado la sugerencia de eliminar el numeral que impedía que miembros de partidos políticos se auto postularan como candidatos a la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El artículo 15 de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) estipulaba que para auto postularse a candidato no debía ser miembro activo de un partido político, ni haberlo sido en los 2 años anteriores.

LEA: Bancada nacionalista exige a Luis Redondo pronunciarse sobre lista Engel

Durante el inicio de la discusión del artículo 15 el diputado Luis Redondo, presentó al pleno tres sugerencias respecto a la sección entre ellas la eliminación del numeral b el cual estable que: “No ser miembro activo de un partido político, ni haberlo sido en los 2 años anteriores a su autopostulación”.

El artículo 15 establece todos los requisitos e inhabilidades para auto postularse ante la junta nominadora. Situación que fue ampliamente cuestionada por la diputada Beatriz Valle al calificarlo como un grave problema de conflictos de intereses.

Además: Congreso Nacional inicia aprobación de nueva Ley de la Junta Nominadora de la CSJ

“Yo no estoy de acuerdo con que se elimine el numeral b, si uno es dirigente de un partido político y se va postular para un cargo de esos habrían conflicto de intereses. Más adelante presentaré una moción para agregar el numeral f que dice lo siguiente: no haber formado parte del gobierno central, instituciones centralizadas y descentralizadas en lo últimos cinco años”, enfatizó la diputada Beatriz Valle.

Por su parte la diputada del partido Salvador de Honduras (PSH), Ligia Ramos, se sumó a los cuestionamientos y expresó que “no se quiere ver ninguna persona que sea parte de la dirigencia de ningún partido político porque lo que se quiere es que se imparta justicia y no generar suspicacias, no se quiere que solo porque sea de un partido vaya actuar conforme a su partido, Honduras no quiere tener activistas político”, afirmó.

LEA: Luis Redondo sobre lista Engel: “Hasta que no haya algo oficial no quisiera pronunciarme”