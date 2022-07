Congreso Nacional inicia aprobación de nueva Ley de la Junta Nominadora de la CSJ

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Congreso Nacional inició este mediodía la aprobación de la nueva Ley Especial de Organización y funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Durante la discusión del decreto la bancada del Partido Liberal apoyará por unanimidad el decreto, ratificó el diputado liberal y miembro de la comisión de dictamen, José Alfredo Saavedra.

Las bancadas del Partido Libertad y Refundación (Libre) y Partido Salvador de Honduras (PSH) también respaldan el dictamen.

Aunque la diputada independiente Beatriz Valle declaró que “el nuevo dictamen no trae ningún cambio sustancial. Vuelvo a decir que la elección de la nueva CSJ no será mejor por decreto, será mejor si los que participamos en su elección decidimos no ser corruptos ni sinvergüenzas. Veremos”.

