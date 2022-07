Nelson Ávila y Beatriz Valle dicen que señalados en Lista Engel deben ser separados de sus cargos

Al respecto habló Nelson Ávila, quien aseguró que es lamentable que en Honduras se conozcan estos nombres gracias a investigaciones internacionales y no hechas localmente.

Por su parte, la diputada autodenominada independiente, Beatriz Valle, dijo que está a la expectativa de saber qué hará el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ahora que sabe que dentro del Hemiciclo hay personas señaladas por actos de corrupción.

“Yo no puedo decirle qué hacer al diputado Luis Redondo, yo solo puedo confrontarlo con lo que él mismo escribió hace un tiempo en su Twitter cuando él estaba esperando esas listas de Estados Unidos... Ahora que aparece la persona que lo juramenta, vamos a ver qué es lo que él hace. Es algo que tendrá que ver, porque frente a la ciudadanía hondureña queda muy mal esa situación y es un llamado de atención para la directiva ilegal del Congreso Nacional”, manifestó.

“El diputado Rasel Tomé es sin ninguna duda una persona que ha actuado de manera corrupta. No sé anteriormente, pero ahora lo sacan en una lista porque lo que hicieron en enero fue otro acto de corrupción”, aseguró la parlamentaria.

Aunque aseguró que no todos los señalados en la lista merecen estar en ella, pues a su criterio, en el caso de Edgardo Casaña “lo que hizo fue incrementarle la jubilación a los maestros y a mí no me parece que ese sea un acto de corrupción”.

ADEMÁS: Rasel Tomé responsabiliza a ‘vocera’ del Partido Nacional por estar incluido en Lista Engel de EEUU