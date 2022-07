Honduras: Educación prevé retorno presencial tras el receso

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después del receso académico otorgado por la semana del estudiante, los alumnos de todo el país retornarán a sus aulas de manera presencial.

Las autoridades de Educación manifestaron que los 22,900 centros educativos a nivel nacional están listos para recibir a sus estudiantes.

Edwin Hernández, viceministro de Educación, refiriéndose al rebrote de los casos de covid-19, manifestó que “el regreso es normal a clases y estando ahí nos daremos cuenta de los maestros que puedan venir dañados (infectados)”.

A menos de dos meses de que la Secretaría de Educación dio luz verde para retornar a las aulas de clases de forma presencial, un rebrote de casos de covid-19 obligó a los centros educativos a la modalidad virtual.

A la fecha, 127 escuelas y colegios públicos de Francisco Morazán han reportado casos sospechosos y confirmados de covid-19. De esa cifra, 93 son del Distrito Central, eso representa al 6% de los 1,615 centros de estudio que hay en el municipio.

Hernández indicó que “los protocolos de bioseguridad están establecidos”. Recalcó que cada maestro y alumno deberán brindarle importancia a las medidas contra el covid-19.

El ministro de Educación, Daniel Esponda informó que pese a que los contagios de covid-19 reportados en el sistema educativo nacional, las clases presenciales reactivarán.

El funcionario informó que se tiene reportesde contagios tanto en alumnos como docentes, en al menos 100 centros educativos de más de 23,000 que hay en el país, por lo que afirmó que se continuarán impartiendo clases siempre y cuando se cumplan con las medidas de bioseguridad.

“Se diseñaron protocolos de bioseguridad desde el mes de enero y se han implementado durante este año lectivo. Los porcentajes de contagios no son elevados, el departamento con mayor número de contagios es Francisco Morazán, pero el reporte no llega ni siquiera a 100 centros educativos de 23 mil que tiene el sistema educativo nacional, así que no hay riesgo ni posibilidad de cerrar el sistema educativo” explicó el titular de Educación.

Esponda informó que en este momento es importante que los docentes y alumnos sigan en las aulas de clase, “los protocolos nos han permitido volver a una relativa normalidad y se han profundizado contenidos”.

