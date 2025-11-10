Más de 11,000 jóvenes realizarán la prueba de admisión para ingresar a la UNAH

Tegucigalpa, Honduras.-Alrededor de 11,000 jóvenes realizarán la Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA) para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). La prueba se realizará el viernes 21 de noviembre en los 13 campus a nivel nacional, dio a conocer el director de Admisión de la UNAH, Carlos Ordóñez. "La prueba está diseñada para darle la mejor experiencia en torno a la evaluación de sus conocimientos académicos, pero es importante que ellos se preparen, tenemos algunos materiales disponibles en la página para conocer las pruebas y los temas que se evalúan", indicó.

Este es el tercer y último proceso de admisión que se realiza este año y se caracteriza por ser el que más aspirantes ha registrado, lo que muestra el interés que tienen los jóvenes por estudiar en la UNAH. "El tercer proceso de admisión inició en 2024 por una decisión del Consejo Universitario; en esa ocasión tuvimos 4,500 jóvenes que se presentaron, pero ya este año son más de 11,000, es decir, que es un proceso normal como el que se da en otros proceso", dijo. Agregó que eso "demuestra que cada vez más jóvenes están interesados en ingresar a la UNAH y por supuesto cumplir el requisito de admisión". Son unos 5,100 aspirantes que realizarán la prueba de admisión en Ciudad Universitaria, mientras que en el Valle de Sula están habilitados 2,700 jóvenes, el resto es de los 11 centros de aplicación restantes.