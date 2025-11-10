Tribunal absuelve a Susette Atuán Rojas por falta de pruebas

Tegucigalpa, Honduras.-Un tribunal de sentencia declaró inocente a Susette Atuán Rojas al concluir que la Fiscalía no probó su implicación en el manejo de fondos relacionados con la empresa de maletín Sumimed, vinculada al saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Durante la repetición del juicio, el tribunal estableció que Sumimed fue constituida bajo la figura de comerciante individual a nombre de Cinthia Mariela Velásquez, quien actuó por instrucción de Michelle Rojas y José Zelaya, exgerente de Compras y Suministros del IHSS.

Según las investigaciones, la empresa recibió 77.8 millones de lempiras del Seguro Social sin tener relación contractual con la institución.

El fallo indica que Velásquez no era la verdadera propietaria de Sumimed ni desempeñaba funciones administrativas, mientras los fondos eran manejados por Rojas y Zelaya mediante cheques firmados en blanco.

Uno de esos cheques, identificado con el número, 1000268 por un monto de 1,346,000 lempiras, fue depositado en la cuenta de Susette Atuán Rojas, hermana de Michelle Rojas, y prima del exdirector del IHSS, Mario Zelaya.

El tribunal concluyó que no se probó que la acusada tuviera conocimiento del origen de los fondos, ni que hubiese participado en el manejo de los recursos provenientes del IHSS.

La testigo Cinthia Velásquez declaró que la acusada “no intervino en las operaciones de Sumimed ni en el manejo de los fondos del IHSS”.

Como parte de la defensa, se presentó un pagaré fechado el 20 de noviembre de 2006, que acreditaba una deuda de José Zelaya con Ítalo Enrique Gómez, exesposo de Sussette Rojas, por 1.6 millones de lempiras.

Según el fallo, el cheque depositado años después fue el pago de esa deuda, y el documento tiene validez legal, aunque carezca de fecha de vencimiento, conforme al artículo 591 del Código de Comercio.

El tribunal también subrayó que el vínculo familiar entre las hermanas Michelle Rojas y Susette Rojas no constituye prueba suficiente de conocimiento o participación en los hechos ilícitos.

Tras analizar los medios de prueba, el tribunal dictó sentencia absolutoria por unanimidad de votos.

“Se absuelve a la señora Susette Atuán Rojas del delito de lavado de activos por insuficiencia de prueba, y se ordena dejar sin efecto toda medida cautelar en su contra”, señala la resolución judicial.

En consecuencia, se ordenó levantar las medidas cautelares impuestas durante el proceso y liberar cualquier orden de captura o restricción migratoria vigente contra la acusada.