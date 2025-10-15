“Los Tetos” repiten su testimonio en el juicio contra la prima de Mario Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.-La mañana comenzó con la misma escena que hace ocho años parecía haber terminado.

En la Sala I del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, se retomó este miércoles la repetición del juicio oral y público contra Susette Atuán Rojas, prima del exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Mario Zelaya.

Ella es acusada por el delito de lavado de activos en perjuicio del IHSS.

La causa, reabierta por orden judicial tras inconsistencias procesales en el primer fallo, volvió a colocar frente al estrado a los empresarios Óscar Roberto Laínez y Jorge Daniel Herrera, conocidos como “Los Tetos”.

Ambos comparecieron como testigos del Ministerio Público (MP), con el mismo relato que años atrás ayudó a reconstruir el flujo del dinero en el millonario desfalco al IHSS.

El tribunal escuchó en silencio cuando Óscar Laínez retomó su testimonio. Habló como quien ya ha repetido la misma historia muchas veces.

“Recibí 29 cheques de distintas compañías —Copromed, Impromed, J&M, y Sumided— por un total de 23 millones de lempiras y 120 mil dólares”, declaró.

Según explicó, los cheques provenían de empresas que el Ministerio Público identificó como fachadas utilizadas para desviar fondos del IHSS durante la administración de Mario Zelaya entre 2010 y 2014.

“Todos los cheques me los entregó personalmente el doctor Zelaya en mi oficina en El Trapiche. Los endosábamos y los depositábamos en la cuenta de SEA Technology”, afirmó ante los jueces.

Durante su intervención, Laínez precisó que entre los beneficiarios figuraban empresas mobiliarias, concesionarias de blindajes de autos y hasta joyerías.