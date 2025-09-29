Consejo Universitario cambia la fecha para realizar la tercera prueba de admisión de la UNAH

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) aprobó modificar la fecha de aplicación de la Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA).
La prueba estaba prevista a aplicarse el domingo 7 de diciembre; sin embargo, en sesión ordinaria el Consejo decidió adelantar su aplicación para el 21 de noviembre.
El tercer proceso de admisión para ingresar a la UNAH en el segundo período académico del 2026 comenzó el pasado lunes 8 de septiembre y finalizará con la aplicación de la prueba.
De acuerdo al calendario de admisión, los aspirantes que se inscribieron y pagaron para hacer la prueba deben validar su documentación del 13 al 24 de octubre.
También se decidió pasar la ceremonia de graduación para el 22 de noviembre, debido a los comicios generales que se desarrollarán el 30 de noviembre.
El cambio fue propuesto como una medida preventiva ante posibles escenarios relacionados con los resultados del proceso electoral.
"Sabemos que nos acercamos a un proceso electoral incierto, y para generar garantías y certidumbre a la comunidad universitaria, solicitamos al honorable Consejo Universitario esta modificación", expresó el rector de la UNAH, Odir Fernández, durante la sesión que se celebró en el campus de San Pedro Sula.
Además las autoridades universitarias planificaron el cierre académico del tercer período académico para el 28 de noviembre, con el fin de que los estudiantes que viven en el interior del país puedan retornar a sus lugares de origen sin contratiempos.