Consejo Universitario cambia la fecha para realizar la tercera prueba de admisión de la UNAH

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) aprobó modificar la fecha de aplicación de la Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA).

La prueba estaba prevista a aplicarse el domingo 7 de diciembre; sin embargo, en sesión ordinaria el Consejo decidió adelantar su aplicación para el 21 de noviembre.

El tercer proceso de admisión para ingresar a la UNAH en el segundo período académico del 2026 comenzó el pasado lunes 8 de septiembre y finalizará con la aplicación de la prueba.