Maestros esperan que después del proceso electoral diputados aprueben reformas al Inprema

"Entendería que según las intenciones que tienen ellos es que pasa las elecciones iban a acceder aprobar las <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/ley-inprema-generan-preocupacion-maestros-riesgo-financiero-KB26149715" target="_blank">reforma de la ley</a> del Inprema, pero el sector magisterial estamos esperando la aprobación desde el pasado 17 de septiembre", dijo el dirigente magisterial.Los profesores tienen la esperanza que los parlamentarios se reúnan nuevamente en diciembre y durante ese mes, o quizá en enero se apruebe la normativa.El gremio culpa a las bancadas de los partidos de oposición de retrasar la aprobación de la ley, hasta después de las elecciones.Ramírez aseguró que en el caso de la bancada del Partido Liberal, su votación estará condicionada por los <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/esta-prohibida-toda-propaganda-cossette-lopez-advierte-noche-inicia-silencio-electoral-elecciones-honduras-2025-II28311283" target="_blank">resultados electorales</a> de este próximo domingo.