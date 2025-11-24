Maestros esperan que después del proceso electoral diputados aprueben reformas al Inprema

Tegucigalpa, Honduras.- Los maestros tienen la esperanza que los diputados del Congreso Nacional retomen las sesiones y aprueban las reformas a la ley del Instituto Nacional de Previsión Magisterial (Inprema). Luego de cuatro meses desde que se comenzó a discutir las reformas a la ley del Inprema en la Cámara Legislativa, el sector magisterial lamenta que los diputados de las distintas bancadas políticas no se pusieran de acuerdo para aprobar la normativa. Luis Ramírez, presidente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh) espera que al pasar el proceso electoral de este 30 de noviembre los diputados retomen las sesiones y logren consensos para aprobar la ley que beneficiaría a unos 14,000 profesores que están en edad de jubilación.

"Entendería que según las intenciones que tienen ellos es que pasa las elecciones iban a acceder aprobar las reforma de la ley del Inprema, pero el sector magisterial estamos esperando la aprobación desde el pasado 17 de septiembre", dijo el dirigente magisterial. Los profesores tienen la esperanza que los parlamentarios se reúnan nuevamente en diciembre y durante ese mes, o quizá en enero se apruebe la normativa. El gremio culpa a las bancadas de los partidos de oposición de retrasar la aprobación de la ley, hasta después de las elecciones. Ramírez aseguró que en el caso de la bancada del Partido Liberal, su votación estará condicionada por los resultados electorales de este próximo domingo.