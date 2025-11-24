  1. Inicio
  2. · Honduras

Maestros esperan que después del proceso electoral diputados aprueben reformas al Inprema

El ministro de Educación, Daniel Esponda, manifestó que cerca del 30% de los maestros está en edad de jubilación, por lo que es necesario la aprobación de la ley

  • 24 de noviembre de 2025 a las 15:21
Maestros esperan que después del proceso electoral diputados aprueben reformas al Inprema

Los maestros tienen la esperanza que en diciembre o enero sean aprobadas las reformas que les permita jubilarse.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los maestros tienen la esperanza que los diputados del Congreso Nacional retomen las sesiones y aprueban las reformas a la ley del Instituto Nacional de Previsión Magisterial (Inprema).

Luego de cuatro meses desde que se comenzó a discutir las reformas a la ley del Inprema en la Cámara Legislativa, el sector magisterial lamenta que los diputados de las distintas bancadas políticas no se pusieran de acuerdo para aprobar la normativa.

Luis Ramírez, presidente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh) espera que al pasar el proceso electoral de este 30 de noviembre los diputados retomen las sesiones y logren consensos para aprobar la ley que beneficiaría a unos 14,000 profesores que están en edad de jubilación.

Solo unos 14,000 docentes podrían elegir con cuál normativa jubilarse del Inprema

"Entendería que según las intenciones que tienen ellos es que pasa las elecciones iban a acceder aprobar las reforma de la ley del Inprema, pero el sector magisterial estamos esperando la aprobación desde el pasado 17 de septiembre", dijo el dirigente magisterial.

Los profesores tienen la esperanza que los parlamentarios se reúnan nuevamente en diciembre y durante ese mes, o quizá en enero se apruebe la normativa.

El gremio culpa a las bancadas de los partidos de oposición de retrasar la aprobación de la ley, hasta después de las elecciones.

Ramírez aseguró que en el caso de la bancada del Partido Liberal, su votación estará condicionada por los resultados electorales de este próximo domingo.

Inprema arriesgará 200 millones de dólares en proyecto de energía solar con empresa china

"Las reformas a la ley del Inprema es una necesidad fundamental para los niños y profesores; tenemos un sistema educativo con un porcentaje alto de profesores que están en la tercería de edad, que ya no tienen la paciencia, y muchos no tienen la energía que tenían antes cuando tenían 30 o 40 años, y eso generan un impacto en la educación", dijo Daniel Esponda, ministro de Educación.

El funcionario espera que luego de los comicios generales los diputados retomen las laborales legislativas y pongan en agenda la aprobación en su tercer debate a las reformas.

"No todo está perdido, espero que responsablemente los diputados después del proceso electoral regresen a trabajar y en diciembre o enero puedan aprobar las reformas", dijo.

Esponda indicó que más del 30% de los profesores que están en el sistema educativo público tienen la edad para jubilarse, pero al no aprobar las reformas, esa cantidad seguirá aumentando.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias