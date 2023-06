“Hay que compararla con las bellas mujeres con las que yo salí”, dice Nasralla tras declaraciones de Marlene Alvarenga

“Yo creo que ella debe tener un par de tornillos sueltos porque no hay ninguna mujer que me esté viendo en este momento a la que yo le haya dicho alguna vez: ‘¿quieres ser mi amante?, o ¿quieres tener algo conmigo?’. Yo obviamente salí con muchas mujeres antes de conocer a mi esposa, pero primero, no es mi estilo, segundo, hay que ver el nivel de ella en comparación con el tipo de bellas mujeres con las que yo salí toda mi vida, hasta me casé con una mujer bella, o sea que como dirían los de Mercadeo, no es mi ‘target’ ella, nunca fue mi ‘target’, con todo respeto lo digo. Es totalmente falso y me causa risa”, dijo entre risas Nasralla, tras ser consultado por una reportera.

Marlene Alvarenga compartió un video en el que aparece bailando junto a Salvador Nasralla y que fue subido por un usuario de Facebook. El video estaba editado y tenía de fondo la canción “Como la flor” de Selena Quintanilla.

Marlene, reaccionó explicando que aunque desconocía quién hizo el video, no estaba equivocado al colocar el exitoso tema musical, pues Nasralla siempre estuvo enamorado de ella.

“No sé quién hizo este video, pero la neta es que él siempre estuvo enamorado de mí, me dijo que era la mujer de sus sueños... pero lo nuestro no pudo ser, debido a que yo ya estaba casada y con un hijo maravilloso, y aunque hubiera estado soltera, jamás me hubiera casado con un déspota así con él , luego me propuso ser su amante y se molestó conmigo porque no acepté... y por eso comenzó a atacarme de una manera tan baja que la verdad me da vergüenza y hoy muchos me dan la razón que es un bipolar, misógino, que en el video que grabó mi hijo Joel, a sus 9 años, está más claro la personalidad de este señor”, dice textualmente la publicación a la que después reaccionó el designado presidencial.