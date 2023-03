“Perdón mamá, no lo vuelvo a hacer”: Marlene Alvarenga relata los últimos momentos de su hijo antes de morir

“Él no pensó morirse, él no creyó que esa mezcla le iba a quitar la vida, él no se lo imaginó porque antes de irse me dijo: ‘Perdón mamá, no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a tomar una bebida’, pero lógicamente ni él, ni yo, ni su padre sabíamos que eran las últimas palabras que íbamos a escuchar de mi hijo, y eso lo tengo aquí en mi cabeza”, describió entre lágrimas.

A su vez Alvarenga añadió que pocos minutos después de aquellas conmovedoras palabras, su hijo de 14 años comenzó a convulsionar y pese a los desesperados intentos de brindarle los primeros auxilios no pudo evitar su lamentable muerte.

“A los cinco minutos comenzó a convulsionar, yo le di los primeros auxilios, le abrí su boquita, le di aire y ya no tenía signos vitales... Era mi muchacho, mi niño, los sueños, los planes, todo lo que habíamos hablado una hora antes de eso, él tenía planes que se truncaron en una hora y media, eso es algo que no sé cómo lo voy a superar”, agregó la acongojada madre.