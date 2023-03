Salvador Nasralla responde a Marlene Alvarenga: “Ella fue un instrumento de JOH a través del crimen organizado”

En una entrevista con TVC, el también presentador televisivo se refirió a lo dicho recientemente por Marlene Alvarenga, quien lo tildó de “basura” y aseguró que este “no tiene personalidad, no sirve para nada”.

Ante ello, Nasralla arremetió contra Alvarenga, catalogándola de haber sido un “instrumento” del expresidente Juan Orlando Hernández, asegurando además que el esposo de la política hondureña, Rubén Santos Rivera, tiene vínculos con el narcotráfico.

“Las cosas dependen de quien vengan, ella fue un instrumento de Juan Orlando Hernández a través del crimen organizado porque su esposo es uno de los 60 mencionados en Nueva York en el juicio y por lo tanto ella debe tratar de defender a su marido, Rubén Santos Rivera, quien está en esa lista”, comenzó diciendo el también presidente del Partido Salvador de Honduras (PSH).

“Ella quiere inventarse cosas, ella no me conoce a mí, simplemente fue parte del PAC en algún momento y fue usada por Juan Orlando Hernández para quedarse con el partido y con 7 millones de lempiras. Esto me parece una cosa ‘tirada de las mechas’”, añadió.