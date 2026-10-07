Falsa alarma: descartan desaparición de turistas en Lago de Yojoa

San Pedro Sula, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) informó en la tarde de este miércoles 8 de octubre que la supuesta desaparición de un grupo de turistas extranjeros en el Lago de Yojoa se trataría de una "falsa alarma". A través de sus redes sociales, Copeco comunicó que las instituciones que conforman la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) estuvieron realizando la búsqueda de los supuestos turistas que quedaron náufragos desde la tarde del pasado martes 6 de octubre. "Tras realizar las labores de búsqueda y no encontrar rastro de las personas reportadas, todo apunta a que se trataría de una llamada de falsa alarma al Sistema Nacional de Emergencias 911", señaló Copeco.

Bajo ese contexto, exhortó a la población a no hacer llamadas falsas de emergencia bajo el pretexto de bromas.

"Cada reporte moviliza personal, embarcaciones, vehículos, recursos y horas de trabajo de los equipos de primera respuesta. Mientras nuestros equipos atienden una emergencia inexistente, otra persona que realmente necesita ayuda puede quedar esperando", apuntó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Más temprano, el comisionado regional de Copeco en el Valle de Sula, Alberto López, dio a conocer que recibieron la alerta del presunto naufragio de ciudadanos extranjeros. Indicó que había información que no estaba del todo clara, pues les llegaron reportes de que se trataba de un grupo de tres, cuatro y hasta cinco ciudadanos. Además, no había certeza de las nacionalidades de estos, pues se especulaba que eran salvadoreños, pero otras versiones sostenían que también había nicaragüenses.