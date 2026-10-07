Buscan a turistas extranjeros que desaparecieron en el Lago de Yojoa

San Pedro Sula, Honduras.- En las últimas horas equipos de rescate han intensificado la búsqueda de un grupo de turistas extranjeros que se reportaron como desaparecidos en el Lago de Yojoa en la tarde del pasado martes 7 de octubre. Alberto López, comisionado regional en el Valle de Sula de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), informó que alrededor de las 4 y 5 de la tarde, las personas partieron de un muelle en uno de los restaurantes aledaños al lago para hacer turismo. "La información que tenemos es que fueron sorprendidos por una tormenta eléctrica en el lugar y los vientos rachados hicieron que la lancha náufragara", indicó.

Además, mencionó que el Cuerpo de Bomberos inició la búsqueda de los turistas a las 6:05 de la tarde, pero tuvieron que suspender las labores a las 8:34 de la noche debido a que las precipitaciones se estaban intensificando. A las 5:36 de la madrugada de este miércoles, se reanudaron las acciones para localizarlos. Ha trascendido que se trata de cuatro personas. Sobre ello, López puntualizó que de momento no está confirmado cuántas son las personas que se extraviaron, pues ha habido reportes de que son tres o hasta cinco personas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Esa información en cuanto al número vamos a tenerla en las próximas horas oficializada", afirmó.