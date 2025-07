Augusto Aguilar: Consejeros suplentes del CNE incurrirían en delito si no acatan el llamado

El hecho de no obedecer a una cita de la presidenta Cossette López podría constituirse en una acción de obstrucción al proceso electoral, si de manera deliberada no se asistiera y no hubiese ninguna explicación o justificación para no existir.

El artículo 544 de la Ley Electoral de Honduras establece en el numeral 19 que incurren en un delito electoral quienes obstaculicen el desarrollo del cronograma de actividades del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En el caso de que Carlos Cardona no atendiera el llamado, tendrían que hacer la convocatoria formal a Karen Patricia Rodríguez Álvarez, la otro consejera suplente del CNE.