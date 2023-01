“No vamos a votar por candidatos que quiera imponer Libre”: Sostiene el Partido Nacional

“No acompañamos la instalación de la legislatura porque consideramos que la directiva sigue siendo ilegal ni la presidenta los quisieron apoyar en la supuesta legalidad que ellos manifiestan” inició su intervención Zambrano.

Sobre la elección de la CSJ, el congresista fue tajante y aseguró que “hoy no hay consensos, no se ha llegado a un acuerdo entre las fuerzas políticas para alcanzar los 86 votos”.

“No existe crisis por no elegir Corte hoy, puede haber convulsión social, esto no nos puede llevar a las calles a cometer actos vandálicos”, expresó el jefe de bancada nacionalista, quien considera que no existe acuerdo con las demás bancadas para que obtener los 15 magistrados esta misma noche.

Zambrano hizo alusión al artículo 311 de la Constitución de la República y notificó que “esto nos puede llevar espacio de días, la ley dice que se puede elegir las veces que sea necesario”.