Darán premio de 10,000 lempiras a estudiante de la UNAH con mejor índice académico

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) impulsa una nueva política institucional para reconocer y premiar la excelencia académica de sus estudiantes. A través del Reglamento del Sistema de Becas, Distinciones e Incentivos, Ayudas Financieras y Créditos para el Estudio, aprobado por el Consejo Universitario y publicado en el Diario Oficial La Gaceta en noviembre de 2025, las autoridades darán premios a los mejores alumnos. Entre las principales innovaciones del reglamento destaca el premio anual al mejor estudiante de la UNAH. El premio, llamado "Padre Reyes", será otorgado al universitario con el índice académico más alto a nivel nacional.

El galardón incluye una medalla conmemorativa, un pergamino oficial y un estímulo económico de 10,000 lempiras. Para optar a este reconocimiento, el estudiante deberá haber aprobado al menos 12 asignaturas en el año académico anterior, acumular un mínimo de 20 asignaturas durante su vida universitaria. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Asimismo, obtener un promedio igual o superior al 90%, no registrar asignaturas reprobadas ni sanciones disciplinarias y cumplir con las Normas Académicas vigentes. El reglamento contempla el Premio Anual al Mejor Estudiante por facultad y campus universitario, dirigido a quienes obtengan el más alto índice académico en cada unidad académica. Este reconocimiento exige los mismos criterios de excelencia y será acompañado por un incentivo económico de 5,000 lempiras, además de un diploma firmado por las autoridades universitarias. Otro de los estímulos es el reconocimiento a la excelencia académica, otorgado a estudiantes de reingreso que alcancen un promedio igual o superior al 80% durante el año anterior, con una carga mínima de asignaturas aprobadas y sin antecedentes disciplinarios.

También se incluye el Galardón al Mérito Estudiantil, destinado a alumnos que destaquen en actividades extracurriculares, voluntariado, deporte, arte o superación de condiciones de adversidad, como la discapacidad. Más allá de los reconocimientos, el reglamento integra un amplio sistema de becas y ayudas financieras administrado por la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles (VOAE), a través del Programa de Atención Socioeconómica y Estímulos Educativos (PASEE).

Entre ellas están: la beca de excelencia académica “Alma Mater”, con la que los beneficiarios recibirán hasta 4,000 lempiras mensuales; la beca de equidad social que establece 7,000 lempiras a los universitarios; la beca por desempeño estudiantil, que consta de 6,000 lempiras, así como las becas por representación artística y deportiva. El reglamento también regula los créditos educativos, destinados a cubrir gastos urgentes como matrícula, laboratorios o trámites de graduación, con plazos y tasas de interés definidos, así como ayudas financieras para movilidad estudiantil nacional e internacional.