Aries y Tauro: Oportunidades y transformaciones marcan el camino hoy

Tegucigalpa, Honduras.- La jornada favorece tanto la acción como la reflexión.

Aries encontrará ventajas en lo social y profesional, mientras que Tauro experimenta cambios que harán más agradable su rutina.

Para todos los signos, es un día propicio para decisiones acertadas y pequeños logros.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Si pasas una buena racha con tu pareja, la situación te servirá para afianzarte en determinados círculos sociales que te son muy interesantes de cara a tus intereses profesionales o de negocios. Aprovecha hoy las oportunidades.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Los pequeños baches que has atravesado tienden a superarse porque decidirás realizar algunas transformaciones en tu vida. Nunca es tarde para solucionar las pequeñas cosas de cada día que pueden hacernos la vida más agradable.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). El buen descanso y la claridad de ideas en lo económico y lo sentimental te hacen subir la moral y te encontrarás hoy con el ánimo dispuesto para las más altas cotas deportivas, incluso en deportes que no practicas demasiado. Te divertirás.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Tendrás que buscar actividades para estos días en que toda la rutina se rompe y debes improvisar para no aburrirte como una ostra. Con poco dinero podrás hacer grandes cosas si te asocias con las personas adecuadas. No tengas pudor.

LEO (23 julio - 22 agosto). No dejarás que nada se interponga en lo que tienes pensado hacer hoy. Puedes llegar mucho más lejos de lo que te habías propuesto, sólo tienes que aprovechar esa inercia que te mueve. La salud te ayuda a conseguir tus objetivos.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Los quebraderos de cabeza que has llevado a cabo para cuadrar las cuentas comienzan a dar sus frutos y pronto podrás disponer del dinero suficiente para pagar ese viaje que deseas hace tiempo.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Surgirán inconvenientes en el campo profesional porque tendrás que realizar tareas que en principio te son ajenas; no olvides que es sólo un trabajo, evita las discusiones banales, que no llevan a ninguna parte, y quítate el problema de encima.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Los viajes que se inicien hoy van a tener todas las probabilidades de ser un éxito. Es un buen día para planear y para aportar nuevas ideas a las ya establecidas. En lo físico existe el riesgo de roturas de huesos, sobre todo en los hombres.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). La suerte estará hoy de tu parte para tomar esas pequeñas decisiones en el hogar, el trabajo o los estudios que marcarán tu futuro más inmediato. Verás que tienes un futuro más que prometedor y llegarás a él con el esfuerzo justo.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Vivirás en estos momentos pruebas cruciales en asuntos económicos, profesionales o de estudios y deberás afrontarlas con garantías para no desesperarte después. Así que ponte a ello ya.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Un libro o una serie de televisión pueden hacer cambiar tus hábitos de sueño hasta perder la noción de lo que duermes. Te cuesta muchísimo levantarte y tendrás que controlar para que no afecte a tu trabajo, salvo que estés de vacaciones y puedas permitirte ese lujo.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Mucha actividad social en tu mundo laboral o de estudios; surgirán celebraciones que te proporcionarán buenas expectativas sentimentales, si estás sin pareja en estos momentos. Si te ves un poco más torpe de lo habitual, ponte a dieta una temporada y lo notarás.