Tolkien más vigente que nunca con "Los anillos de poder" y "La caza de Gollum"

Londres, Reino Unido.- “El camino sigue y sigue”, escribía J.R.R. Tolkien en su célebre obra. Hoy, más de dos décadas después de que Peter Jackson hiciera historia en el cine moderno marcando un hito con su aclamada trilogía y cosechando 17 premios Oscar, esas palabras cobran un nuevo significado. Porque el universo fantástico de la Tierra Media atraviesa un renacimiento doble sin precedentes en la industria del entretenimiento.

Lejos de responder a una simple maniobra para apelar a la nostalgia de los espectadores, la obra del autor británico se sitúa ahora en el centro de una ambiciosa estrategia comercial. Por un lado, Amazon MGM Studios consolida su apuesta de presupuestos astronómicos en el mercado del “streaming”. Por el otro, Warner Bros. Discovery prepara su regreso por todo lo alto a las salas de cine junto a la veterana guardia neozelandesa. El anuncio oficial de la tercera temporada de "El señor de los anillos: Los anillos de poder" por parte de Prime Video, sumado a los primeros detalles creativos sobre la futura película "El señor de los anillos: La caza de Gollum", lo deja claro: la Tierra Media ha dejado de ser un mero recuerdo de culto para transformarse en el verdadero campo de batalla audiovisual del siglo XXI.

La Segunda Era continúa en la pequeña pantalla

Unos 6,500 fans de la Tierra Media estaban congregados en el emblemático Salón H de la Convención Internacional de Cómics de San Diego (SDCC) cuando Prime Video presentó las primeras imágenes de la tercera temporada de "Los anillos de poder".

Un ansiado regreso que ya tiene una cita marcada en el calendario mundial: el 11 de noviembre de 2026. La superproducción, que ya roza los 185 millones de espectadores en todo el planeta a lo largo de sus dos primeras entregas, se adentra ahora en su fase más sombría y decisiva. Así, tras dos temporadas dedicadas al minucioso mapa político y al choque entre elfos, enanos, hombres y pelosos, la trama dará un salto temporal de cinco años desde la dramática caída de Eregion.

En esta nueva etapa, la Tierra Media se encamina hacia un conflicto abierto. Sauron, encarnado por el actor Charlie Vickers, ha culminado la edificación de su temible fortaleza de Barad-dûr en Mordor y vuelca toda su energía en el acontecimiento clave que da nombre al mito: la creación del Anillo Único. El propio co-creador y showrunner de la serie, Patrick McKay, explicaba en declaraciones a la revista Empire que esta tanda de episodios será “más oscura y peligrosa”, al tiempo que lanzaba un aviso directo a los seguidores de la saga: “Nadie está a salvo”. El apartado actoral también llega con novedades destacadas. Entre los fichajes de esta entrega figura Jamie Campbell Bower (Stranger Things), quien asumirá el papel de Celeborn, el recordado esposo de Galadriel (interpretada por Morfydd Clark). Asimismo, la producción ha confirmado la participación de Simon Pegg dando voz al temible Balrog, a Zubin Varla en la piel de Khamûl el Esteño, y la aparición por primera vez de los Nazgnagôl, monstruosas criaturas que anticipan la llegada de los Espectros del Anillo en esta Segunda Era. Detrás de este gran despliegue se encuentra un hito financiero: un compromiso histórico de más de 1,000 millones de dólares asumido por Amazon para desarrollar un plan de cinco temporadas. La meta no es únicamente adaptar los célebres apéndices de "El señor de los anillos", sino fijar un estándar de espectacularidad y dimensión visual sin precedentes en la historia de la televisión.

El retorno al cine para cazar a Gollum

En paralelo al despliegue sobre la Segunda Era en streaming, la gran pantalla se prepara para su propia reconquista. Warner Bros. Pictures y New Line Cinema encabezan el regreso del universo de Tolkien a las salas con "El señor de los anillos: La caza de Gollum", un largometraje cuyo estreno está programado para el 17 de diciembre de 2027.

La propuesta supone la vuelta a la producción activa del oscarizado equipo de la saga original: Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens asumirán la producción y la elaboración del guion. Sin embargo, el giro más relevante del proyecto está detrás de las cámaras. La dirección recaerá en Andy Serkis, el gran pionero en la interpretación mediante captura de movimiento, quien además volverá a ponerse en la piel del torturado Sméagol/Gollum. Lejos de dejar el peso del filme únicamente en los efectos digitales de última generación, Serkis recalcó en declaraciones a la publicación Den of Geek que el equipo rescatará la elaboración artesanal que convirtió a la trilogía de los años 2000 en un hito cinematográfico. “Las mismas personas que trabajaron en las películas originales han regresado al departamento de arte, los diseñadores de vestuario y escenarios: estamos usando miniaturas y empleando algunas de las técnicas antiguas y combinándolas con las nuevas tecnologías también”. En cuanto al trasfondo psicológico de la historia, Peter Jackson explicó que la inspiración para sumergirse en la mente fracturada del protagonista procede de una referencia contemporánea inesperada. “Estábamos pensando en la película original de ‘Joker’, la de Joaquin Phoenix... La forma en que exploraba la psicología del Joker mientras contaba una historia. Tenemos la historia que está en los apéndices y contaremos esa historia, pero la contaremos desde una perspectiva interna de Gollum”, desveló. Además, el nexo de continuidad emocional entre las películas clásicas y esta nueva etapa queda sellado con la vuelta confirmada de Sir Ian McKellen en su inolvidable encarnación del Mago Gris, Gandalf. A sus 87 años, el aclamado intérprete británico abordó su regreso al personaje durante una entrevista concedida al periódico The Times, demostrando que su compromiso con la obra de Tolkien sigue intacto: “Bueno, dije que no podía permitir que nadie más interpretara a Gandalf”.

Dos gigantes para un mismo universo

Pero el renovado interés por la Tierra Media ilustra además la profunda transformación que atraviesa la industria audiovisual.