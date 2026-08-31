Spider-Man: Brand New Day acecha el top 3 de la taquilla histórica mundial

Los Ángeles, Estados Unidos.- Spider-Man: Brand New Day acumula 2,332 millones de dólares en la taquilla mundial y se instala en el cuarto puesto de las cintas más taquilleras de todos los tiempos, un escalón por debajo de Avatar, Avengers: Endgame y Avatar: The Way of Water. La diferencia con este último título, que ronda los 2,334 millones tras su reestreno de 2025, es de apenas dos millones de dólares, por lo que el filme arácnido se mantiene a las puertas del podio histórico. El filme, protagonizado por Tom Holland en su cuarta aparición como Peter Parker, sumó 68 millones de dólares adicionales durante la semana más reciente, un empuje que le permitió consolidar su lugar dentro del selecto grupo de producciones que han superado los dos mil millones de dólares en la historia del cine, apenas la octava en lograrlo.

En Estados Unidos y Canadá, el desempeño resulta igual de contundente. La cinta reúne ya 891 millones de dólares en ese mercado, cifra con la que superó a Avengers: Endgame, que se había quedado en 858 millones, y quedó a un tramo corto de Star Wars: The Force Awakens, que lidera esa lista doméstica con 936 millones.

Dirigida por Destin Daniel Cretton, la película tuvo su presentación mundial el 27 de julio en el Dolby Theatre de Hollywood y llegó a las salas comerciales estadounidenses cuatro días después, justo un mes antes de esta nueva marca.

Además de Holland, el reparto incluye a Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo. El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, celebró el recibimiento de la audiencia poco después del estreno. "Este es un estreno verdaderamente fenomenal, y estamos agradecidos con audiencias de todo el mundo por venir y experimentar nuestra película como estaba destinado a verse", afirmó el productor. En una línea similar se pronunció Tom Rothman, presidente de Sony Pictures, quien en declaraciones a The Hollywood Reporter defendió la salud del negocio de las salas de cine. "Todos esos genios que decían que el cine estaba muerto, no necesariamente tenían razón. De hecho, el mercado cinematográfico está en pleno auge ahora mismo, y me entusiasma. Así que soy muy optimista", dijo.

Desempeño de otros títulos

El contraste con el resto de la cartelera resulta llamativo. "La odisea", la adaptación de Christopher Nolan del clásico homérico, ocupa el segundo lugar entre lo más visto de 2026 con 1,552 millones de dólares tras siete semanas en pantalla. En el otro extremo se ubica The Dog Stars, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Jacob Elordi y Josh Brolin, que debutó con apenas 19 millones de dólares en todo el mundo pese a estrenarse en 3,330 salas de Norteamérica, muy por debajo de las proyecciones para una producción de ese calibre, con un presupuesto cercano a los 90 millones de dólares.