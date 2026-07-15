Andy Serkis responde a las críticas por el elenco blanco de "El señor de los anillos"

Londres, Reino Unido.- Como dice el dicho mexicano: "Ningún chile les embona".
Eso ha sucedido constantemente en el cine ante las elecciones que buscan hacer un balance, solo recordemos el caso de "Blancanieves" y "La sirenita" en las adaptaciones en acción real de Disney, o la conversación que se generó respecto a un actor de color para interpretar a James Bond.
Criterios de la producción
El protagonista y director de la precuela "El señor de los anillos: La caza de Gollum", Andy Serkis, ha respondido a las críticas que enfrenta la producción por tener a un elenco blanco.
Ante los señalamientos, Serkis dijo que el universo de Tolkien se vio influenciado por la mitología nórdica "y esa influencia se percibe claramente", esto explica la decisión de la producción de respetar la obra del autor británico.
"La Comarca se siente muy, muy blanca, ¿sabes?... No les preocupa mucho lo que sucede más allá de sus fronteras, pero saben que no quieren que entre gente”, agregó el actor y director.
Serkis añadió que la película reconoce esa realidad de la obra original, y que la adaptación no responde a esas exigencias "políticamente correctas", "con un reparto elegido solo por cumplir con los requisitos. Así que, básicamente, se trata de adaptarnos a lo que sea pertinente”, zanjó.
La crítica que nunca falta
Si la saga de "El señor de los anillos" ha sido criticada por su elenco poco diverso en sus adaptaciones para el cine, con la serie de Amazon Prime, "El señor de los anillos: Los anillos de poder", ha sucedido lo mismo por ser lo contrario.
La producción que en noviembre estrenará su tercera temporada, ha sido señalada precisamente por su elenco diverso.
Las reacciones fueron tan negativas, que los actores emitieron un comunicado para condenar "el racismo implacable", que llegó en forma de amenazas, acoso y abuso hacia los miembros del reparto.
Y defendieron la multiculturalidad de la obra de Tolkien, "un mundo en el que pueblos libres de diferentes razas y culturas se unen, en hermandad, para derrotar a las fuerzas del mal".
Además, aclararon que en el caso de "Los anillos de poder", la serie ha reflejado eso desde su debut, por lo que el mundo que plantea no es completamente blanco, "la Tierra Media no es completamente blanca"; una postura diferente a la de las películas.
Pero mientras unos critican, otros esperan el estreno de "La caza de Gollum", que llegará a las salas de cine el 17 de diciembre de 2027.