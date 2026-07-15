Andy Serkis responde a las críticas por el elenco blanco de "El señor de los anillos"

Londres, Reino Unido.- Como dice el dicho mexicano: "Ningún chile les embona". Eso ha sucedido constantemente en el cine ante las elecciones que buscan hacer un balance, solo recordemos el caso de "Blancanieves" y "La sirenita" en las adaptaciones en acción real de Disney, o la conversación que se generó respecto a un actor de color para interpretar a James Bond.

Criterios de la producción

El protagonista y director de la precuela "El señor de los anillos: La caza de Gollum", Andy Serkis, ha respondido a las críticas que enfrenta la producción por tener a un elenco blanco. Ante los señalamientos, Serkis dijo que el universo de Tolkien se vio influenciado por la mitología nórdica "y esa influencia se percibe claramente", esto explica la decisión de la producción de respetar la obra del autor británico.

"La Comarca se siente muy, muy blanca, ¿sabes?... No les preocupa mucho lo que sucede más allá de sus fronteras, pero saben que no quieren que entre gente”, agregó el actor y director. Serkis añadió que la película reconoce esa realidad de la obra original, y que la adaptación no responde a esas exigencias "políticamente correctas", "con un reparto elegido solo por cumplir con los requisitos. Así que, básicamente, se trata de adaptarnos a lo que sea pertinente”, zanjó.

La crítica que nunca falta