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Avanza el debut en el cine de Billie Eilish: Carey Mulligan se une al reparto

Fuentes consultadas por Variety han confirmado que Mulligan interpretará a la Sra. Greenwood, madre de Esther Greenwood, la protagonista del filme que encarnará Eilish

  • Actualizado: 15 de julio de 2026 a las 14:32
Avanza el debut en el cine de Billie Eilish: Carey Mulligan se une al reparto

La actriz británica se incorporará al reparto de The Bell Jar, el proyecto que marcará el debut cinematográfico de la reconocida cantante pop.

 Fotos: EFE/Shutterstock.

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actriz británica Carey Mulligan se incorporará al elenco de The Bell Jar, la adaptación cinematográfica de la reconocida novela de Sylvia Plath que marcará el debut de Billie Eilish como protagonista en una película de ficción, informó la revista especializada Variety.

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Aunque el estudio todavía no ha realizado un anuncio oficial, fuentes citadas por la publicación confirmaron que Mulligan interpretará a la señora Greenwood, madre de Esther Greenwood, el personaje principal que será encarnado por la cantante estadounidense.

La cinta estará bajo la dirección de la canadiense Sarah Polley, actriz, guionista y realizadora ganadora del Óscar por Women Talking ("Ellas hablan"), quien llevará a la pantalla la obra publicada por Plath en 1963, considerada una de las novelas más influyentes de la literatura contemporánea.

La llegada de Mulligan refuerza un reparto que promete atraer la atención de la crítica, pues la intérprete cuenta con una amplia trayectoria y ha sido nominada en tres ocasiones al premio Óscar por sus actuaciones en An Education ("Enseñanza de vida"), Promising Young Woman ("Una joven prometedora") y "Maestro", dirigida por Bradley Cooper.

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Además, la actriz británica ha recibido reconocimiento por sus recientes trabajos, entre ellos su participación junto a Oscar Isaac en la segunda temporada de Beef ("Bronca"), producción de Netflix que obtuvo elogios de la crítica y múltiples nominaciones en importantes galardones internacionales.

Para Billie Eilish, este proyecto representa un nuevo capítulo en su carrera artística, luego de consolidarse como una de las figuras más influyentes de la música contemporánea.

La intérprete de Bad Guy asumirá el papel de Esther Greenwood, una joven que atraviesa una profunda crisis personal y emocional en la obra semiautobiográfica de Sylvia Plath.

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The Bell Jar continúa así sumando nombres destacados mientras se prepara como una de las adaptaciones cinematográficas más esperadas por la combinación de talento musical, literario y cinematográfico.

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Redacción web
Agencia EFE

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