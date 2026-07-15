Avanza el debut en el cine de Billie Eilish: Carey Mulligan se une al reparto

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actriz británica Carey Mulligan se incorporará al elenco de The Bell Jar, la adaptación cinematográfica de la reconocida novela de Sylvia Plath que marcará el debut de Billie Eilish como protagonista en una película de ficción, informó la revista especializada Variety.

Aunque el estudio todavía no ha realizado un anuncio oficial, fuentes citadas por la publicación confirmaron que Mulligan interpretará a la señora Greenwood, madre de Esther Greenwood, el personaje principal que será encarnado por la cantante estadounidense.

La cinta estará bajo la dirección de la canadiense Sarah Polley, actriz, guionista y realizadora ganadora del Óscar por Women Talking ("Ellas hablan"), quien llevará a la pantalla la obra publicada por Plath en 1963, considerada una de las novelas más influyentes de la literatura contemporánea.

La llegada de Mulligan refuerza un reparto que promete atraer la atención de la crítica, pues la intérprete cuenta con una amplia trayectoria y ha sido nominada en tres ocasiones al premio Óscar por sus actuaciones en An Education ("Enseñanza de vida"), Promising Young Woman ("Una joven prometedora") y "Maestro", dirigida por Bradley Cooper.