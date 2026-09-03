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Alfonso Cuarón producirá Ravenloft, la serie de Dungeons & Dragons para Netflix

La nueva serie para Netflix explorará el origen de uno de los villanos más emblemáticos del juego, el vampiro Strahd von Zarovich, en una historia marcada por la tragedia, la obsesión y el terror gótico

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 14:30
Alfonso Cuarón producirá Ravenloft, la serie de Dungeons & Dragons para Netflix

El universo de Dungeons & Dragons se prepara para dar el salto nuevamente a la acción real, esta vez de la mano de un nombre de peso en el cine: Alfonso Cuarón.

 Foto: EFE

Tegucigalpa, Honduras.- Alfonso Cuarón producirá junto al guionista John August la serie de acción real de Dungeons & Dragons, Ravenloft, para Netflix, informó el medio especializado Deadline.

El proyecto, que también cuenta con Hasbro Entertainment en la producción, estará ambientado en el universo del popular juego de rol de mesa sobre historias fantásticas creado en 1974.

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Ravenloft no está relacionada con la serie medieval The Forgotten Realms, del mismo universo, que Netflix anunció en 2025, pero que finalmente fue descartado, según la misma publicación.

La serie "narra la creación del vampiro Señor Oscuro Strahd von Zarovich, cuya historia de poder, amor, obsesión y transformación en un ser de ultratumba traza su origen, desde un trágico antihéroe hasta convertirse en uno de los villanos más infames de Dungeons & Dragons".

El guion correrá a cargo de August, quien ha colaborado con Tim Burton en películas como Big Fish, Charlie and the Chocolate Factory o Corpse Bride, por lo que se espera que el tono de la serie sea oscuro, acorde al universo de terror gótico, horror psicológico y fantasía oscura de Ravenloft.

Ravenloft es uno de los escenarios más populares de Dungeons & Dragons , y fue creado en 1983 por Tracy y Laura Hickman.

La serie se sumará a los recientes trabajos de Cuarón en televisión. El director mexicano escribió, dirigió y fue productor ejecutivo de la miniserie de Apple TV Disclaimer y tiene en puerta Ascension, otra producción para la misma plataforma.

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Redacción web
Agencia EFE

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