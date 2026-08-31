Así es Wild Card, la película que revive el cine Pokémon

Los Ángeles, Estados Unidos.- Pokémon anunció el regreso de su franquicia al cine con Wild Card, un largometraje animado que llegará a salas de todo el mundo en 2027.
El anuncio se produjo durante la ceremonia de clausura de los Campeonatos Mundiales de Pokémon 2026, celebrados en San Francisco, donde también se presentó un primer adelanto de la producción.
El tráiler muestra al protagonista de la historia, un jugador del Trading Card Game vestido con una sudadera amarilla inspirada en Mimikyu, el Pokémon de tipo fantasma y hada introducido en las entregas Sol y Luna. Esta criatura se caracteriza por disfrazarse de Pikachu, aunque bajo su tela oculta una apariencia distinta a la del emblemático personaje de la saga.
El presidente y consejero delegado de The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, presentó el proyecto ante el público asistente. "Por primera vez en siete años, hay una nueva película de Pokémon en camino", señaló el directivo, quien además adelantó que el protagonista es un jugador de cartas que busca convertirse en campeón.
La dirección de Wild Card recae en Katsuhiko Kitada, responsable de trabajos previos como The First Slam Dunk, Attack on Titan y Naruto Shippuden. El diseño de personajes está a cargo de Akemi Hayashi, conocida por su trabajo en Banana Fish y Lazarus, mientras que el estudio CloverWorks se encarga de la animación.
Se trata del primer filme de la franquicia desde Pokémon la película Secretos de la Selva, estrenada en 2020 en Japón y distribuida un año después a través de Netflix. La última película Pokémon en llegar a los cines a nivel mundial fue The Power of Us, en 2018, con una difusión limitada gracias a Fathom Events.
El próximo año también traerá las nuevas entregas de videojuegos Winds y Waves, correspondientes a la décima generación de la saga, en un 2027 marcado por distintas novedades para la franquicia tras la celebración de su trigésimo aniversario en 2026.