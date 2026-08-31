Así es Wild Card, la película que revive el cine Pokémon

Los Ángeles, Estados Unidos.- Pokémon anunció el regreso de su franquicia al cine con Wild Card, un largometraje animado que llegará a salas de todo el mundo en 2027. El anuncio se produjo durante la ceremonia de clausura de los Campeonatos Mundiales de Pokémon 2026, celebrados en San Francisco, donde también se presentó un primer adelanto de la producción.

El tráiler muestra al protagonista de la historia, un jugador del Trading Card Game vestido con una sudadera amarilla inspirada en Mimikyu, el Pokémon de tipo fantasma y hada introducido en las entregas Sol y Luna. Esta criatura se caracteriza por disfrazarse de Pikachu, aunque bajo su tela oculta una apariencia distinta a la del emblemático personaje de la saga. El presidente y consejero delegado de The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, presentó el proyecto ante el público asistente. "Por primera vez en siete años, hay una nueva película de Pokémon en camino", señaló el directivo, quien además adelantó que el protagonista es un jugador de cartas que busca convertirse en campeón.