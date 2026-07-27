Toy Story 5 supera los mil millones de dólares y lidera la taquilla mundial en 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.- La nostalgia volvió a conquistar las salas de cine. Toy Story 5, la más reciente entrega de la exitosa saga de Disney y Pixar, se convirtió en la película más taquillera de 2026 tras superar la barrera de los 1,000 millones de dólares en ingresos a nivel mundial.

La producción alcanzó una recaudación global de más de 1,022 millones de dólares, impulsada por un sólido desempeño tanto en Estados Unidos y Canadá, donde acumuló cerca de 448.5 millones, como en el resto del mundo, que aportó alrededor de 573.5 millones. Con estos resultados, la cinta desplazó a otros grandes estrenos del año y se posicionó como el mayor éxito comercial de la temporada.

Instagram

Toy Story 5 desbancó a The Super Mario Galaxy Movie como la película más taquillera de 2026 al recaudar 1,022 millones de dólares, aunque el reinado podría ser breve ante el imparable avance de The Odyssey, de Christopher Nolan.

Además, se convirtió en la tercera película de 2026 en ingresar al exclusivo grupo de producciones que han superado los mil millones de dólares en taquilla. El logro representa un nuevo triunfo para Pixar, que en los últimos años había alternado éxitos moderados con estrenos que no alcanzaron las expectativas comerciales. El regreso de Woody, Buzz Lightyear y los personajes que marcaron la infancia de varias generaciones volvió a conectar con el público, tanto con quienes crecieron viendo la franquicia como con una nueva generación de espectadores.

Desde su debut en 1995, Toy Story revolucionó la industria de la animación al convertirse en el primer largometraje creado completamente por computadora. A lo largo de cinco películas, la saga se ha consolidado como una de las más exitosas de Disney y Pixar, tanto por su desempeño en taquilla como por el reconocimiento de la crítica.