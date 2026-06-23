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Así era el emotivo final que Pixar descartó para Toy Story 5

El libro de arte oficial de Pixar destapó que Toy Story 5 pudo haber terminado de otra manera. La escena eliminada parte el corazón

  • Actualizado: 23 de junio de 2026 a las 11:30
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Toy Story 5 debutó el fin de semana con 160 millones de dólares solo en Estados Unidos, el mejor arranque en la historia de la franquicia y el mayor estreno del año en ese mercado. A nivel global, la recaudación mundial alcanzó los 311.6 millones de dólares en su primer fin de semana. El regreso de Woody, Buzz y Jessie fue recibido como un acontecimiento. Pero detrás del éxito comercial, el estudio guardaba un secreto sobre lo que la película casi fue.

 Foto: Cortesía | Pixar
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Fue la publicación de The Art of Toy Story 5, el libro de arte oficial de Pixar, la que abrió esa puerta.

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Entre sus páginas, los responsables creativos de la producción describieron un desenlace que fue desarrollado, dibujado y luego descartado antes de que comenzara la animación definitiva. Una escena que, según quienes la concibieron, habría sido una de las más difíciles y necesarias de toda la saga.

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En esa versión eliminada, Emily reaparecía muchos años después convertida en abuela y lograba reencontrarse con Jessie. La codirectora y guionista Kenna Harris lo explicó así: "Emily era ahora una abuela y presentaba su querida muñeca de la infancia a su nieto en una conmovedora secuencia culminante. Dibujé esto para explorar ese momento tan especial, lleno de nostalgia."

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Un instante que habría cerrado una herida abierta desde Toy Story 2 (1999), cuando los espectadores vieron a una niña llamada Emily crecer, olvidar y dejar atrás a la pequeña vaquera de trapo.

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Ese abandono definió a Jessie durante más de dos décadas de cine. La quinta entrega retoma ese dolor desde el inicio: Bonnie, su dueña actual, comienza a ignorar sus juguetes por una tableta digital llamada Lily Pad, y Jessie revive el terror de volver a ser desechada.

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Sin embargo, la escena del reencuentro físico fue retirada antes de iniciar la fase de animación.

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La razón, según Harris, fue que la trama acumulaba un exceso de nostalgia: "Consideramos que un encuentro físico directo recurría a un exceso de nostalgia". Pixar eligió otro camino, más contenido y más simbólico.

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En el desenlace que finalmente llegó a los cines, Jessie descubre que Emily jamás la olvidó.

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Cerca del viejo árbol donde ambas jugaron, encuentra una lonchera enterrada por la hija de Emily y comprende que aquella mujer llamó Jessie a su propia hija como homenaje a su juguete favorito. Ese hallazgo transforma por completo la manera en que la vaquera interpreta su pasado.

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La artista de storyboards Tessa Abrams fue quien tuvo a cargo el trabajo sobre esa secuencia descartada, y las palabras con las que la describió revelan el peso que tenía dentro del proyecto.

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"Sabíamos desde el principio que esta escena era integral para el arco de Jessie, y por lo tanto era una de las más difícil de ejecutar. Así que me sentí increíblemente agradecida de que nuestros directores me confiaran la escena. [Jessie] definió su tiempo con Emily por cómo terminó: siendo olvidada y abandonada, pero aquí finalmente comprende que valió mucho más que eso".

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