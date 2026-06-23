Así era el emotivo final que Pixar descartó para Toy Story 5

Toy Story 5 debutó el fin de semana con 160 millones de dólares solo en Estados Unidos, el mejor arranque en la historia de la franquicia y el mayor estreno del año en ese mercado. A nivel global, la recaudación mundial alcanzó los 311.6 millones de dólares en su primer fin de semana. El regreso de Woody, Buzz y Jessie fue recibido como un acontecimiento. Pero detrás del éxito comercial, el estudio guardaba un secreto sobre lo que la película casi fue.