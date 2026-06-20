Toy Story 5 rompe la taquilla: Woody, Buzz y Jessie regresan con un nuevo desafío

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después de siete años de espera, Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de la pandilla volvieron a la pantalla grande con Toy Story 5, una nueva entrega que no solo apuesta por la nostalgia de varias generaciones, sino que también busca demostrar que una de las franquicias más queridas de Pixar todavía tiene mucho por contar.

La quinta película de la saga llegó a los cines este 19 de junio y en su primer fin de semana ya apunta a convertirse en uno de los grandes fenómenos de taquilla del año.

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Los primeros reportes indican que la cinta habría recaudado cerca de 71 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá durante sus primeras jornadas, con proyecciones que sitúan su debut alrededor de los 160 a 170 millones de dólares en el mercado doméstico. De confirmarse estas cifras, Toy Story 5 podría lograr uno de los mejores estrenos en la historia de Pixar y superar las aperturas anteriores de la franquicia, impulsada por el enorme reconocimiento de sus personajes y la conexión emocional que la saga ha construido desde su primera película en 1995. La nueva aventura retoma a los juguetes clásicos en un escenario completamente diferente. Esta vez, Woody, Buzz y Jessie enfrentan un desafío muy actual: la llegada de la tecnología como protagonista del entretenimiento infantil.

La historia introduce a Lilypad, un dispositivo inteligente que amenaza con desplazar el lugar que los juguetes tradicionales han ocupado durante generaciones en la imaginación de los niños. Más que una simple lucha entre juguetes y pantallas, la película plantea una reflexión sobre cómo han cambiado las formas de jugar y cómo los vínculos emocionales pueden mantenerse en una época donde la tecnología forma parte del día a día de las nuevas generaciones. Uno de los grandes cambios de esta entrega es el protagonismo de Jessie, quien toma un papel central dentro de la historia. Tras el cierre de Toy Story 4, cuando Woody decidió emprender un nuevo camino junto a Bo Peep, la vaquera se convierte en una de las figuras principales del grupo de juguetes que acompaña a Bonnie.