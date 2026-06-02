¿A quién dobla Bizarrap en Toy Story 5? Todos los detalles del anuncio

Washington, Estados Unidos.- La quinta entrega de Toy Story tendrá acento latino. Disney y Pixar confirmaron que Bizarrap se une al elenco de voces en español de la película, donde dará vida a un personaje inédito dentro del universo de los juguetes.
El argentino, ganador de cuatro Latin Grammy, prestará su voz a "Santa de Jardín", un excéntrico y protector integrante de la comunidad de juguetes que aparece en el patio trasero de una zona residencial, según un comunicado divulgado por The Exclusive Agency, representante del artista.
Esta será la primera incursión del creador de las Bizarrap Sessions en la pantalla grande, mientras continúa activo en la escena musical y en festivales a lo largo de América Latina. No llega solo. Su personaje compartirá una escena con el juguete "pizza con anteojos", cuya voz es prestada por Bad Bunny.
El puertorriqueño ya había sido anunciado días antes como parte del reparto, consolidando así una dupla que reúne a dos de los artistas más influyentes del género urbano latinoamericano en un mismo proyecto cinematográfico.
La combinación de figuras como Taylor Swift, Bad Bunny y Bizarrap refleja la intención del estudio de conectar con públicos de distintas generaciones y regiones del mundo.
Sobre el filme
La trama de la cinta gira en torno a un nuevo reto para Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes, quienes deberán medirse con Lilypad, una tablet que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para Bonnie. Un conflicto que, en tiempos de hiperconexión digital, resulta tan familiar para los adultos como para los niños.
La película está dirigida por Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins. Stanton no es un recién llegado a la franquicia: coescribió las cuatro entregas anteriores y ha dirigido títulos como WALL-E y Buscando a Nemo, dos de los mayores hitos de Pixar. La banda sonora vuelve a estar en manos de Randy Newman.
Toy Story 5 tiene previsto su estreno en cines de Estados Unidos el 19 de junio de 2026.
La primera película de la saga llegó a las salas en 1995, cuando sentó las bases de la animación digital moderna y arrancó una historia que, tres décadas después, sigue encontrando nuevas formas de reinventarse.