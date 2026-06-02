¿A quién dobla Bizarrap en Toy Story 5? Todos los detalles del anuncio

Washington, Estados Unidos.- La quinta entrega de Toy Story tendrá acento latino. Disney y Pixar confirmaron que Bizarrap se une al elenco de voces en español de la película, donde dará vida a un personaje inédito dentro del universo de los juguetes.

El argentino, ganador de cuatro Latin Grammy, prestará su voz a "Santa de Jardín", un excéntrico y protector integrante de la comunidad de juguetes que aparece en el patio trasero de una zona residencial, según un comunicado divulgado por The Exclusive Agency, representante del artista.

Esta será la primera incursión del creador de las Bizarrap Sessions en la pantalla grande, mientras continúa activo en la escena musical y en festivales a lo largo de América Latina. No llega solo. Su personaje compartirá una escena con el juguete "pizza con anteojos", cuya voz es prestada por Bad Bunny.