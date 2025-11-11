Revelan el primer tráiler de Toy Story... ¡Y todos están temblando!

A 30 años del estreno de la película animada Toy Story (1995) muchas cosas han cambiado en el ámbito infantil, y esta nueva cinta hará referencia directa a esto: el uso de pantallas para entretener a los niños.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Un nuevo paquete ha llegado para Bonnie, y todos los juguetes se ponen a temblar... De esto va el escueto adelanto de Toy Story 5 , que llegará a los cines en junio de 2026.

El tráiler, el primero que presenta Pixar de su franquicia estrella, muestra a todos los juguetes temblando ante la llegada de ese paquete misterioso para Bonnie. Ninguno quiere ver, oír ni hablar, tanto que el señor Cara de Papa hasta le quita los ojos a la señora Cara de Papa para que no sea testigo visual del contenido de la caja.

Pero Bonnie la abre e inmediatamente una pantalla se enciende y le da la bienvenida: es LilyPad, y está lista para jugar.

El desconcierto de los juguetes es el desconcierto del mundo actual, los niños, los seres más ocurrentes, dinámicos y creativos, ahora son incapaces de inventar juegos tras horas inmersos en las pantallas, ese universo infinito donde se apaga la chispa de la infancia.

Pues de eso va la nueva historia, que en esta oportunidad, según lo poco que se ha revelado, se centrará en la figura de Jessie.

Aparte de LilyPad, también se suma al elenco Smarty Pants, el juguete tecnológico para el entrenamiento en el uso del inodoro.