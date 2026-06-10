¿Vale la pena ir a verla al cine? Esto dice la crítica sobre Toy Story 5

En entrevista con Variety, el director Stanton explicó que Lilypad representa una amenaza para los juguetes porque "están comprensiblemente intimidados", pero aclaró que se trata de "la siguiente fase en la vida de Bonnie". Según Stanton, "Lilypad está construida como un juguete en el sentido de que quiere ayudar al niño a avanzar, pero tiene habilidades muy diferentes y cero experiencia, mientras que Jessie no tiene más que experiencia y probablemente no está preparada para lo que debe hacer".