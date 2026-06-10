¿Vale la pena ir a verla al cine? Esto dice la crítica sobre Toy Story 5

Tres décadas después de que un cowboy de plástico y un astronauta de juguete cambiaran para siempre la historia de la animación, Pixar vuelve a la sala con Toy Story 5 —en cartelera a partir del 18 de junio en América Latina— y las primeras reacciones de la crítica internacional apuntan a que el estudio recuperó el pulso que lo hizo legendario.
La película está dirigida por Andrew Stanton, arquitecto silencioso de la saga, desde sus guiones originales, y ganador del Oscar por "Wall-E" y "Buscando a Nemo".
La apuesta narrativa es tan contemporánea como incómoda: una tablet con aspecto de rana llamada Lilypad—con voz de Belinda, en su versión en español— irrumpe en el cuarto de Bonnie y pone en jaque la razón de ser de todos los juguetes.
La pregunta que plantea el filme, según varios críticos, va mucho más allá del conflicto entre lo análogo y lo digital.
Clayton Davis, analista de premios de The Hollywood Reporter, fue directo al señalar que tanto Toy Story 5 como Taylor Swift —quien interpreta la canción de los créditos finales I Knew It, I Knew You— están firmemente en la conversación del Oscar. Davis también advirtió con humor que la cinta hará que los espectadores "quieran romper las tabletas de sus hijos", en referencia a la crítica implícita sobre la dependencia infantil a los dispositivos digitales.
Scott Menzel, en una reseña publicada en X, escribió que Toy Story 5 "se ubica junto a las tres primeras películas, con una mezcla perfecta de humor, corazón y esa magia característica de Pixar", y agregó que la cinta "podría terminar siendo uno de los mejores filmes de 2026".
German Lussier, periodista de cine, reconoció que la película arranca con cierta dispersión al construir varias líneas narrativas simultáneas, pero advirtió que ese inicio "se compensa con un tercer acto fenomenal cargado de todo el corazón y el humor que se espera de Pixar".
Meredith Loftus, editora de Collinder, fue más específica en su valoración afectiva. Escribió que el filme "la golpeó en lugares para los que no estaba preparada", y que explorar la brecha entre tecnología y juguetes a través de Jessie da como resultado "una historia profunda y conmovedora". Loftus la puso a la altura de Toy Story 2 y 3.
Daniel Baptista, conductor de The Movie Podcast, fue uno de los más efusivos. Describió la experiencia como "definitoria de una generación" y señaló que Pixar "entrega una vez más una película imprescindible, conmovedora y magistral".
Andrew J. Salazar, por su parte, señaló que el conflicto entre juguetes y tecnología "es mucho más matizado de lo esperado" y que el filme "toma una postura firme sobre la importancia de la conexión humana directa en la infancia".
La trama retoma la historia desde el punto en que la dejó Toy Story 4. Woody abandonó al grupo para ayudar a juguetes abandonados junto a Bo Peep, mientras Buzz y Jessie asumieron el liderazgo del cuarto de juegos de Bonnie. Hasta que la llegada de Lilypad los obliga a reunirse para una nueva aventura.
En entrevista con Variety, el director Stanton explicó que Lilypad representa una amenaza para los juguetes porque "están comprensiblemente intimidados", pero aclaró que se trata de "la siguiente fase en la vida de Bonnie". Según Stanton, "Lilypad está construida como un juguete en el sentido de que quiere ayudar al niño a avanzar, pero tiene habilidades muy diferentes y cero experiencia, mientras que Jessie no tiene más que experiencia y probablemente no está preparada para lo que debe hacer".