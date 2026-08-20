Regresar a “Betty, la fea” 25 años después fue “un milagro”

Bogotá, Colombia. El elenco original de “Betty, la fea” vuelve a reunirse, 25 años después de su estreno, para la tercera temporada de la serie, “Betty la fea: más fea que nunca”, que llegará el 28 de agosto a Prime Video con todos sus episodios disponibles ese mismo día. La producción original, emitida entre 1999 y 2001, se convirtió en un fenómeno mundial, según Guinness World Records, y es la telenovela más adaptada de la historia de la televisión, con versiones locales en países como Estados Unidos, México, Alemania, India, China y Rusia.

“Betty la fea: más fea que nunca” es la tercera temporada de la historia estrenada directamente en plataformas de transmisión en línea, después de “Betty la fea: la historia continúa”, que llegó a Prime Video en 2024. Ana María Orozco (Betty), Jorge Enrique Abello (Armando), Natalia Ramírez (Marcela), el actor francés Patrick Delmas (Michel Doinel, “el Francés”) y Carlos “Pity” Camacho (Pascual) destacan lo que significa volver, un cuarto de siglo después, a una historia que marcó a varias generaciones de espectadores en todo el mundo.

Personajes que marcaron generaciones

Para el elenco, regresar a una producción vigente tanto tiempo después no es algo que ocurra con frecuencia en la carrera de un actor. Delmas, quien retoma a Michel Doinel, más conocido como “el Francés”, resumió esa sensación con emoción. “Es un milagro para un actor volver a estar en una serie que funcione tanto después de tantos años y volver. Es un milagro, es una suerte, es una gratitud inmensa”, comentó.

Orozco coincidió en que reencontrarse con Betty, pese a más de dos décadas de familiaridad con el personaje, no fue un ejercicio sencillo. “Cualquier personaje es un gran desafío, y encontrarme con ella ahora tiene sus complejidades”, explicó la actriz colombiana, quien añadió que el proceso de reinterpretarla resultó “muy divertido e interesante”.



Ese legado se reinventa sin perder su esencia

Aunque el tono narrativo cambió respecto a la novela original, la nueva temporada retoma tramas que conectan directamente con el espíritu de la historia, como el regreso de Doinel y Román, la reunión completa de El Cuartel de las Feas y la evolución de Betty, quien por primera vez se independiza y enfrenta la vida fuera de la sombra de Armando. Ese giro también reabre viejas heridas para el personaje de Armando. “Que Betty se independice es un paso más lejos de él, y eso es algo que él no quería”, señaló Abello a EFE sobre el conflicto que atraviesa su personaje en esta etapa. La temporada suma además nuevas capas a la historia con personajes como Pascual, “El papero”, interpretado por Camacho, quien lo describió como “espontáneo, blanco, amoroso” y cuya prioridad es “hacer feliz a la mujer de sus sueños”, contó el actor.

Del formato clásico al streaming