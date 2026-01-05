  1. Inicio
Actriz de "Betty, la fea" debuta en la música con el tema "El pegote"

Una de las actrices del "Cuartel de las feas" en "Betty, la fea" presenta su primer sencillo musical tras más de 25 años de espera, impulsada por la colaboración de su hija

  • Actualizado: 05 de enero de 2026 a las 15:02
1 de 12

La actriz de "Betty, la fea" Marcela Posada abre una nueva etapa en su trayectoria artística con su debut en la música popular a través del sencillo "El pegote".

 Foto: Cortesía | Amazon Prime Video
2 de 12

La intérprete, conocida por su papel como Sandra Patiño (o “La Jirafa”), en la telenovela colombiana, reveló que el impulso para dar vida a este proyecto surgió de su relación con su hija, quien desempeñó un papel central en la producción y realización del video musical.

Foto: Cortesía | Amazon Prime Video
3 de 12

“Cuando estaba chiquita, escribió el guion. Ella llegó y escribió el guion y me dijo: ‘Mamá, cuando tú vayas a hacer El Pegote y lo hagas en video, quiero que sea así’”, relató Posada en entrevista con Tropicana FM.

 Foto: Instagram | @marcelaposada10
4 de 12

La idea original de la canción data de hace más de 26 años.

 Foto: Instagram | @marcelaposada10
5 de 12

“Yo la canción la escribí hace más de 26 años y yo la cantaba en 'Betty la fea', cuando ella estaba ahí y Mario Rivero me dijo: Hazla, plásmala en un CD... pero eso quedó ahí guardado”, explicó.

 Foto: Instagram | @marcelaposada10
6 de 12

En aquel entonces, las oportunidades para mujeres en la música popular eran limitadas, lo que retrasó su lanzamiento.

 Foto: Instagram | @marcelaposada10
7 de 12

Con el tiempo, la hija de Posada amplió sus conocimientos en arte dramático y actuación para cine, formándose en instituciones como El Bosque y la New York Film Academy.

 Foto: Instagram | @marcelaposada10
8 de 12

La actriz asegura que gracias a su orientación y dirección, la canción finalmente se materializó.

 Foto: Instagram | @marcelaposada10
9 de 12

“Ella fue la que me dijo: Te paras, cantas. Y ella hizo toda la producción, la dirección, editó, hizo absolutamente todo y lo hizo realidad”, dijo.

 Foto: Instagram | @marcelaposada10
10 de 12

En la emisora Bésame, Posada añadió que su decisión de lanzar la canción respondía a un deseo personal de explorar la música, más allá de la actuación.

 Foto: Instagram | @marcelaposada10
11 de 12

Además, reveló que "El Pegote" está inspirada en experiencias de su vida afectiva.

 Foto: Instagram | @marcelaposada10
12 de 12

El estreno ha generado reacciones positivas entre sus seguidores, quienes destacaron tanto la calidad de la interpretación como la autenticidad del proyecto.

 Foto: Instagram | @marcelaposada10
