¿Taylor Swift olvida a Joe Alwyn con Matty Healy?

Por su parte, el periódico británico The Sun anunció ayer miércoles un posible nuevo noviazgo entre la cantante y Matty Healy, el vocalista de The 1975. La noticia se ha esparcido como pólvora en los diferentes portales de entretenimiento, aunque muchos internautas desconfían de la veracidad de la misma.



Una aparente fuente cercana a la cantante habría dicho al medio: “Ella y Matty están locamente enamorados. Es muy temprano, pero se siente bien. Salieron por primera vez, muy brevemente, hace casi diez años, pero los tiempos simplemente no funcionaron. Tanto Matty como Taylor han estado de gira durante las últimas semanas, pero ella no puede esperar para verlo de nuevo”.

Cabe recordar que ambos famosos salieron en términos amorosos en 2014, y el año pasado retomaron comunicación. En noviembre de 2022, el británico confirmó que su banda, The 1975, había colaborado con Swift en su álbum Midnights. Sin embargo, este trabajo nunca llegó al corte final.