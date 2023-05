Missy Elliott, George Michael y más artistas se unen al Salón de la Fama del Rock and Roll

ESTADOS UNIDOS.- La rapera Missy Elliott, el difunto cantante y compositor George Michael y la banda de rap-rock Rage Against the Machine ingresarán este año al Salón de la Fama del Rock and Roll, anunció hoy esta institución estadounidense.



+Clic aquí para registrarse en El Heraldo



La cantautora de rock ecléctico Kate Bush, el ícono de la música country Willie Nelson, la cantante de rock-folk Sheryl Crow y el grupo de R&B The Spinners completan la camada 2023 de nuevos miembros en la categoría de artistas.



Esta selección “refleja los diversos artistas y sonidos que definen el rock and roll”, dijo John Sykes, presidente del Salón de la Fama del Rock and Roll, una institución con sede en Cleveland, Ohio, que rinde tributo a grandes figuras de la música.