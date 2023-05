“La rola es 100% mía”: Pedro Tovar acusa a Peso Pluma de no darle crédito como creador de ‘Ella Baila sola’

Durante un video en vivo, Pedro mostró su tristeza luego de que Peso Pluma no le haya dado el crédito por la canción que él escribió y por la que ha viajado a diferentes lugares. El cantautor mencionó que esa melodía le ha costado mucho trabajo, por lo que se siente dolido de no ser considerado ni reconocido.

“Ustedes cómo se sentirían si hay alguien a un nivel... más alto que tú, y tú escribes una canción con esfuerzo, con sentimiento, que es tu canción, es tu rola, y decides montar a alguien más que te gusta su música y no le des el crédito pa’ tu rola? Como que what the f...? Básicamente es lo que es, no recibí crédito pa’ mi rola, pero no me agüito, la rola es cien por ciento mía”, expresó el líder de Eslabón el lunes por la tarde en un live de TikTok.