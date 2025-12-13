Resultados elecciones
"La verdad siempre vence la mentira": Juan Diego Zelaya previo a escrutinio especial
Redacción
Actualizado: 13 de diciembre de 2025 a las 17:51
Paso a paso: así funciona el escrutinio especial del CNE
Rodiney Cerrato
Ana Paola Hall niega afinidad política: “Yo no tengo precio”
Rodiney Cerrato
Tomás Zambrano pide a ciudadanía y medios vigilar el escrutinio especial para garantizar transparencia
Redacción
Expresidente JOH tras recibir indulto de Trump afirma que continuará apoyando a su hermano Tony Hernández
Jefry Sánchez
Héctor Zelaya rompe línea oficial y señala que Libre reconoce triunfo de Nasralla
Jefry Sánchez
Aumenta la alerta sanitaria tras confirmarse la presencia del zancudo tigre en Honduras
Jefry Sánchez
Salvador Nasralla pide voto por voto para garantizar confianza y transparencia en elecciones de Honduras
Jefry Sánchez
Honduras a la espera del CNE: el escrutinio especial definirá el rumbo electoral del país
Jefry Sánchez
Hondureños preparan los tradicionales muñecos de “Año Viejo” para fin de año
Marbin López
Marlon Ochoa admite derrota de Libre ante misión internacional G16+
Cortesía
Castro clama "no más" fraude ni intromisión foránea mientras sigue escrutinio en Honduras
Agencia EFE