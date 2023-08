Marco Antonio Solís regresa a Honduras para despedir el 2023

ARIO DE ROSALES, MÉXICO.- “¿A dónde vamos a parar?”, “Si no te hubieras ido”, “Sigue sin mí”, “¿O me voy o te vas?”, “La venia bendita” y muchos otros éxitos románticos del recuerdo serán coreados en el regreso de Marco Antonio Solís a Honduras.



El intérprete mexicano confirmó hoy lunes 28 de agosto que ofrecerá dos presentaciones más en suelo catracho; una en Tegucigalpa y otra en San Pedro Sula, antes de cerrar el 2023.



“Hermanitos de Honduras, me siento sumamente contento de anunciarles mi regreso a su bello país con dos conciertos que sin duda estarán llenos de momentos memorables. El 8 de diciembre en el Estadio Chochi Sosa de Tegucigalpa y el 9 de diciembre en el Estadio Morazán de San Pedro Sula”, escribió el artista en sus redes sociales.



El originario de Ario de Rosales se presentará como parte de su gira “El Buki 2023 World Tour”, con la que también ha recorrido Costa Rica, México y España, y llegará a diferentes ciudades de Colombia, Ecuador, Argentina, Canadá y Estados Unidos en los próximos meses.