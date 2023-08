Demi Lovato vive el furor de una nueva era musical con Revamped

NUEVO MÉXICO, ESTADOS UNIDOS.- Demi Lovato parece estar viviendo un gran momento musical. Mientras sus fanáticos esperan el lanzamiento de su próximo material discográfico, la cantante se preparara para subirse de nuevo al escenario de los MTV Video Music Awards, más conocidos como VMAs. La veterana del pop fue confirmada como una de las estrellas que se presentará en vivo en la ceremonia del próximo 12 de septiembre. Y aunque dos actuaciones anteriores la respaldan dentro de la trayectoria del evento (en 2015 y 2017), esta vez cantará pocos días antes del debut de su nuevo álbum, Revamped. A lo largo de este año la intérprete de 31 años ha trabajado en este disco de remixes, que está fijado para salir al mercado solo tres días después del show: el 15 de septiembre. Se trata de versiones rockeras de canciones de su repertorio, de las que ya ha dado a conocer Cool for the Summer, Sorry Not Sorry, Confident y Heart Attack.

Revamped es descrito como el tercero de los álbumes “póstumos” de Lovato, (junto a Dancing with the Devil... and the Art of Starting Over y Holy Fvck), en referencia a que son posteriores a lo que la propia artista ha descrito como su “muerte y resurrección”, es decir, la sobredosis de opiáceos que sufrió en su residencia de Hollywood Hills el 24 de julio de 2018, hace ahora cinco años.



En ese dramático trance, la cantante padeció un infarto y tres embolias, y aún arrastra secuelas como una ceguera parcial que la incapacita para conducir automóviles.