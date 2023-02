Luis Miguel promete boletos gratis a sus fanáticos por hacer este sencillo paso

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Luego de anunciar gira tour para el 2023, tras casi cinco años de no presentarse en los escenarios, Luis Miguel lanzó una propuesta en sus redes sociales que mantiene expectante e incrédulos a sus fanáticos.

Y es que por medio de su cuenta verificada de Twitter el “Sol de México, posteó algunos tweets, entre ellos un regalo para sus seguidores, quienes a lo largo de los años le mostraron cariño y amor por sus canciones.

“Dale me gusta a este tweet si quieres entradas gratis para mi próximo show”, fue la oferta que lanzó a sus fans, quienes no desaprovecharon la oportunidad para dejar su like.